Rus tur operatörlerinden erteleme!

Rusya'da tur operatörleri 14 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye paket tur ilanlarını sistemlerine yüklemeye başladı ancak tatilcilerin hayali şimdilik bir kere belirsizliğe yenik düştü. 15 Temmuz itibarıyla Türkiye tur paketi satış ilanların sistemlerden kaldırıldığı görülüyor. Şu anda sistemlerde görünür haldeki en erken teklif Ağustos ve sonrasına tarihleniyor.

Rusya ve Türkiye ulaştırma bakanlıklarının uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardığı haberlerinden sonra gözler havayolu ve tur şirketlerine dikilmişti. Rusya uçuş takvimini 1 Ağustos'tan başlatan Türk Hava Yolları'nın, erken bir izin çıkarsa Rusya'ya ilk seferi en erken 24 Temmuz tarihinde yapabileceği bildiriliyor. Rus havayolu şirketleri ise uçuş izni için hala resmi belgeleri toparlama aşamasında.

Konuyu haberleştiren turizm haberleri portalı TourDom.Ru, Rusya Turizm Ajansı'nın bireylere ve şirketlere yönelik 19 Mart tarihli "yurt dışına gidilmemesi" yönündeki tavsiye kararının hala geçerlil olduğunu hatırlatıyor. Ayrıca Rus Havacılık Kurumu Rosaviatsiya'nın uçuş yasağının 1 Ağustosa kadar uzatılması kararı da yürürlükte. Bu kararlar yürülükten kaldırılmadan uçuşlara başlanamayacak.

Portalın ulaştığı havacılık uzmanları, tüm bu mevcut engellere ek olarak charter seferi düzenleyecek firmaların ayda bir kere toplanan Federal Hava Taşımacılı Ajansı komisyonundan izin almak zorunda olduğunu hatırlatıyor.