Rus tatilciler Türkiye'de tatil yapmak istiyor, para iadesi ya da farklı seçenek istemiyor

change.org’da ‘Kararı değişirin’ imza kampanyası

Bu kapsamda kararın değiştirilmesi için change.org’da başlatılan kampanya yayılıyor.

Rus basınına yansıyan haberlere göre, tur operatörlerinin sunduğu seçenekler içinde iptalden çok erteleme önerisine ilgi gösterildiği belirtiliyor. Pravda Gazetesi’ndeki haberde acentelere başvuranların yüzde 65’i aldıkları tatilin parasını geri istemekten çok ileri tarihe erteleme tercihini kullandığı erteleme isteyenlerin yüzde 65 olduğu, bunda para iadesi istenmesi halinde mahkemeyebaşvurulması gerektiği bunun da zaman alacak olmasının da etkili olduğu belirtiliyor.

Yüzde 65 erteliyor

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği'nin (PCT) hukuk komisyonu başkanı Georgi Mohov'a göre, uçuşlar resmen "iptal edilmediği", sadece "askıya alındığı" için tur satın alanların birkaç seçeneği var. Rus uzman, geziyi erteleme kararını en iyi seçenek olarak görüyor. Bir turist ödenen paranın iadesini talep ederse, o zaman

yasalara göre, bu sadece bir mahkeme kararıyla mümkün. Fiili durumda tur operatörleri otellere ve havayollarına parayı ödedikleri için, iade edecek kaynakları bulunmuyor. Ayrıca açılacak davaların en az bir yıl süreceği tahmin ediliyor.

Destinasyon değiştirme kabuk görmüyor

Destinasyon değiştirme önerisi ile ilgili seçeneklerin BAE, Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi kısıtlı sayıda olduğu, ayrıca Türkiye’de alınan hizmet ve fiyat bakımından karşılaştırılmayacak yerler olması nedeniyle ilgi görmediği belirtiliyor. Bu yerlere gitmek isteyenler epey miktarda fiyat farkı ödemesi gerekiyor.

Bu nedenle Türkiye seyahatleri iptal yerine ileri bir tarihe erteleniyor.

Rusya'nın 1,5 aylık uçuş yasağı kararından Türkiye turu satın alan 533 bin turisti etkileyeceği açıklanmıştı.