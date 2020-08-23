Rus operatörler 3 şehirden daha Türkiye uçuşlarına başlıyor

Rusya'nın Kaliningrad, Novosibirsk ve Kazan'ı da uluslararası uçuşlara açmasının ardından tur operatörleri bu şehirlerden de Türkiye'ye dönük charter uçuş yapmak için harekete geçti.

Anex 21 Ağustos’ta başladı

Anex Tour 21 Ağustos'taki Kazan-Antalya uçuşunu, Moskova aktarmalı değil direkt olarak gerçekleştirdi. Şirket, Azur Air''le eylül ayından itibaren Kazan-Antalya uçuş programını genişletmeyi planlıyor. Şirket Kazan ve Novosibirsk uçuşlarını 21 Ağustos'ta başlatırken, Kaliningrad uçuşlarını ise eylülde başlatacak. Öte taraftan, Kazan ve Novosibirsk'ten Moskova aktarmalı olarak Antalya'ya gelenler, direkt uçuşlarla kedi şehrine ulaşabilecek.

Coral eylülde programını genişletecek

Coral Travel ise 21 Ağustos'ta başlattığı Kazan-Antalya direkt uçuşlarına 23 Eylül'de Novosibirsk'i, 24 Ağustos'ta ise Kaliningrad'ı ekleyecek. Şirket, eylül ayıyla birlikte bu şehirlerdeki programını genişletecek.

Intourist Antalya ve Dalaman’a her gün uçacak

Intourist, 1 Eylül'den itibaren Kazan'dan Antalya ve Dalaman'a her gün uçmaya başlayacak. Novosibirsk uçuş programını önümüzdeki günlerde açıklayacak olan şirketin, Kaliningrad için kendi uçuş programının olmadığı belirtildi.

Pegas Kazan ve Novosibirsk’ten haftada 11 uçuş yapacak

Pegas Touristik ise 23 Ağustos'tan itibaren Novosibirsk'ten, 22 Ağustos'tan itibaren de Kazan'dan Antalya'ya her gün uçacak. 25 Ağustos'ta başlayacak Kaliningrad-Antalya uçuşları ise haftada 4 kere icra edilecek.

Tez Tour Ural ve S7 ile uçacak

Bir diğer tur operatörü Tez Tour da Kazan ve Novosibirsk'ten Antalya'ya uçuş yapacak. Ural Airlines ile haftanın 6 günü Kazan-Antalya uçuşu yapacak olan şirket, Novosibirsk-Antalya arasında ise S7 Airlines ile haftada 4 uçuş yapacak.