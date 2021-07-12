Rus Havayolu şirketleri Türkiye seferlerini artırıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yasaklar nedeniyle Türkiye seferlerine ara veren Rus havayolları yasağın kalkması ile birlikte seferlere başladı.

Yolcuya hediye bilet Rusya ile Türkiye arasında ki uçuş yasağının kalkmasının ardından Türkiye’ye yeniden uçmaya başlayan Rus havayolu şirketi Azimuth Airlines, ilk sefere ilk biletin alan yolcuya ise gidiş-geliş iki kişilik bilet hediye edildi.



Bilet ve bagaj işlemlerini yaptırırken hediye bilet kazandığını öğrenen Nordana Makhmudova seferlerin tekrar başlamasından dolayı çok sevindiğini ifade ederek “Böyle bir şey beklemiyordum Çok seviniyorum. Mutluyum”dedi

Türkiye temsilciliği Adriyatik Havacılık tarafından yapılan şirket Pazartesi ve Perşembe günleri haftada iki kez yaptığı seferlerine önümüzdeki aydan itibaren üçe çıkaracak