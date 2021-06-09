Rus Dışişleri: Türk meslektaşlarımızla görüşmelerimizde, karşılıklı uçuşların başlamasının öneminde mutabık kaldık

Rusya Dışişleri’nden Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus meslektaşlarının dünkü görüşmesinin içeriğine ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Rus tarafından Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Verşinin, Aleksandr Gruşko ve Andrey Rudenko’nun katıldığı görüşmelere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“İstişareler sırasında taraflar, Rus-Türk siyasi diyaloğunun yüksek dinamiklerini koruma, pandemi kaynaklı durumun normale dönmesi ile ilgili bakanlıklar arasındaki temasların yeniden sağlanması ve Rusya ile Türkiye arasında havayolu taşımacılığının tamamıyla eski haline döndürülmesi üstünde mutabık kaldılar”.

Tarafların ayrıca, ikili ilişkileri her yanıyla ele almaya devam etmekte anlaştıkları kaydedilen açıklamada, “Rus aşısı Sputnik V’nin Türkiye topraklarında üretilmesi dahil olmak üzere, koronavirüsün yayılımının sonuçları ile mücadele alanında işbirliğinin genişletilmesi ayrı bir önem taşımaktadır” denildi.