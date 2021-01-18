Rezervasyon ya da tur şartıyla kayak merkezleri açıldı

Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonlarında kayak merkezleri önce sadece yabancı turistlere sonra otellerde konaklayan herkese açıldı. Ancak tepkiler büyüyünce yılbaşı tatili öncesinde kayak merkezleri hafta sonları kapatıldı. Şimdi yine en başa dönüldü ve bu hafta sonundan itibaren otellerde kalan, tur satın alan yerli ve yabancı sporculara kayak merkezleri hizmet verdi.

ULUDAĞ'DA PİSTLER DOLDU

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, yoğun kar yağışlarıyla beraber kayak sezonu açıldı. Bursa Meteoroloji Müdürlüğünce hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15, en yüksek sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Oteller Bölgesi, yoğun kar yağışlarıyla beraber tamamen beyaza büründü.