Rehberlerden Kariye Müzesi'nde basın açıklaması

Diyanet'e devredilerek ibadete açılmasına karar verilen Kariye Müzesi için bie araya gelen rehberler, bir basın açıklaması yaparacak karardan vazgeçilmesini istedi.

Profesyonel turist rehberleri, Kariye Müzesi’nde buluşarak, Kariye Müzesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi ve bundan sonra cami olarak ibadete açılması kararı ile ilgili yaptıkları basın açıklamasında “Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bugün dünyanın biz sahip olduğumuz için kıskandığı, içinde hem Museviliği, hem Hristiyanlığı, hem müslümanlığı barındıran eşsiz bir değerdir Kariye. Ve biz bugün gözlerimiz yaşlı, onu yeniden görmek için burada toplandık. Eğer bizi haber yapan basın mensupları varsa, buradan Diyanet İşleri Başkanlığı’na da seslenmek isterim. Kariye lütfen müze kalsın. Çünkü Kariye Türkiye’nin eşsiz bir değeridir” ifadelerinde bulundu.

Toplantıya İstanbul Rehber Odası ve TUREB’den hiç bir yetkilinin katılmaması dikkatlerden kaçmadı.