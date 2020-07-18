RAFFLES İSTANBUL “AVRUPA'NIN EN İYİ ŞEHİR OTELİ” SEÇİLDİ
Raffles İstanbul turizm ve seyahat endüstrisinin en önemli yayınlarından biri olan Travel + Leisure (T + L) tarafından Avrupa’nın “En İyi Şehir Oteli” unvanına layık görüldü. Otel aynı zamanda ‘Dünyanın En İyi Otelleri’ listesinde de 7. sırada yer aldı. Raffles İstanbul, Travel + Leisure’ın açıkladığı bu listede yer alarak İstanbul’un dünyaya tanıtılmasına da katkıda bulunacak.
Çağdaş bir anlayışla misafirlerini ağırlayan ve duygusal lüks kavramını hafızalarda yer alan Raffles İstanbul Zorlu Center, Türkiye’yi dünyada turizm sektöründe başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Açıldığı 2014 yılından bu yana aldığı 40’tan fazla ödül ile dünyanın prestijli seyahat platformları tarafından başarısı belgelenen Raffles İstanbul, tüm dünyada 6,7 milyon seyahat okuyucusu ile etkin bir kitleye sahip olan Travel + Leisure (T + L) tarafından Avrupa’nın “En İyi Şehir Oteli” ve ‘Dünyanın En İyi 7. Oteli’ seçildi. T + L tarafından 2015’ten sonra ikinci kez ödüle layık görülen Raffles İstanbul, bugün açıklanan listeyle bu başarısını yineledi.
Her yıl düzenlenen ‘Dünyanın En İyileri Ödülleri’ seçimi için T + L, okuyuculardan dünyanın en iyi otelleri, tatil köyleri, şehirleri, adaları, yolcu gemileri, SPA’lar, havayolları hakkındaki görüşlerini paylaşmalarını istiyor. Oteller ise konumları, sundukları hizmetleri, yemek konseptleri ve bunların toplam deneyim değerlerine göre derecelendiriliyor. Sadece okuyucuların oyları dikkate alınarak verilen unvanlar yıl boyu önemli bir seyahat değerlendirme platformu olarak okuyuculara sunuluyor.
Turizm sektörünün önümüzdeki günlerde tüm dünyada daha aktif rol oynayacağına ve bu ödüllerin seyahat edecek insanlar için önemli bir kriter olacağına inandığını söyleyen Raffles İstanbul Genel Müdürü Christian Hirt, “Dünyada önemli bir süreçten geçtik ama keşfetme, seyahat etme arzumuzu hiç kaybetmedik. 2014’ten bu yana hayallerin ötesinde bir deneyimi Türkiye’ye taşıyan Raffles İstanbul, olarak tüm dünyadaki turizm sektörü içerisinde ne kadar önemli bir marka olduğumuzun ödülle belgelenmesinden gurur duyuyoruz. Dünyanın birçok iyi oteli arasından “Avrupa'nın En İyi Şehir Oteli” seçilmek bizim için büyük bir onur. Sadece bu prestijli ödülü kazandığımız için değil aynı zamanda eşsiz ve özgün konaklama ve ağırlama deneyimlerimizi bir kez daha gündeme getirdiğimiz için de mutluyuz.” dedi.
Türkiye'den 2020 yılında T + L ödülü alan tek otel olan Raffles İstanbul, Boğaz, Adalar ve şehrin tarihi yarımadasının nefes kesen manzaralarını sunuyor. Raffles İstanbul İstanbul'un kalbinde modern, lüks, eklektik mimarisi ile geniş sanat koleksiyonunu içinde barındırarak şık, tasarım odaklı yapısıyla misafirlerine hizmet veriyor. Duygusal lüksü yaşatma biçimi, sunduğu eşsiz ürün ve hizmetleri ve merkezi lokasyonuyla otel; yurt dışı ve yurt içinden hem iş hem de tatil amaçlı seyahat eden misafirlerini ağırlıyor. Raffles İstanbul, 136 konuk odası, 49 süit ve 66 rezidansın yanı sıra; ödüllü Raffles Spa, toplantılar ve etkinlik alanları, Pan-Asya lezzetlerinin sunulduğu ödüllü ISOKYO restoranı, modern yoruma sahip olan Long Bar, yenilikleriyle yeme-içme dünyasının pop up restoran trendlerini takip eden Rocca Restaurant ve Raffles Patisserie gibi ayrıcalıkları misafirlerine sunuyor.
Raffles İstanbul Zorlu Center Hakkında: 133 yıl önce kurulan Raffles, yıllardır eşsiz deneyimlere ve unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor. Doğduğu şehir olan Singapur’da ikonlaşan Raffles markası; Dubai, Seyşeller, Varşova, Kamboçya, Paris, Mekke, Makati ve Jakarta’da lüksün yeni tanımıyla konuklarını ağırlıyor. Seyahati bir varış noktası değil, bir deneyim olarak görenler için büyüleyici, heyecan verici ve şaşırtıcı hizmetler sunan Raffles; her konuda zevk sahibi, en iyisini isteyen ve “unutulmaz”ı arayanların tercihi.
Raffles İstanbul Zorlu Center, Raffles otellerinin Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise ikinci oteli. 49’u süit olmak üzere toplam 185 odası bulunuyor. Şehirdeki standartların üzerinde genişliğe sahip olan odalar 62 metrekareden başlıyor, süit odalarda 416 metrekareye kadar çıkıyor. Otelde Pan Asya mutfağının lezzetlerini sunan ISOKYO, Rocca Brasserie, efsanevi Long Bar, Lounge 6 ve Lavinia Lounge da yer alıyor.
Otelin kazandığı başarılar:
- Accor Group’un önemli bir üyesi olan Raffles İstanbul geçtiğimiz günlerde de 3000’i aşkın sayısıyla tüm Avrupa otelleri arasında “Best Hotel in Quality” ödülü aldı.
- Forbes Travel Guide, dünyanın en prestijli otellerinin değerlendirilmeye alındığı ‘Star Raiting 2020’ listesinde; Raffles İstanbul 5 yıldıza layık görüldü.
- Forbes Travel Guide, dünyanın en prestijli otellerinin değerlendirilmeye alındığı ‘Star Raiting 2019’ listesinde; Raffles İstanbul 5 yıldıza layık görüldü. Türkiye’de 5 yıldız kategorisine layık görülen tek otel Raffles İstanbul oldu.
- Conde Nast Traveler “Okur Seyahat Ödülleri 2018 (Readers' Choice Awards 2018)” değerlendirmesinde, 98.08 puan alarak Türkiye’den seçilen ilk otel oldu.
- Louis Vuitton City Guide 2018; şehirlere özel olarak hazırlanan seyahat kitabında ve aplikasyonunda yer aldı.
- World Luxury Hotel Awards 2018’de Raffles Spa, Türkiye’nin ‘En İyi Eşsiz Deneyimi’ ve ‘En İyi Lüks Şehirden Kaçış’ unvanlarını aldı.
- World Luxury Hotel Awards tarafından Isokyo, tüm dünyada 2018’in ‘En İyi Asya Mutfağı’ ödülünün sahibi oldu. Isokyo, bu ödülün yanı sıra Avrupa’nın ‘En İyi Yemek Sunumu’ ve ‘En İyi Lüks Ambiyansı’ unvanlarına da sahip oldu.
- International Hotel Awards tarafından 2017 yılında hem Türkiye’nin hem Avrupa’nın “En İyi Lüks Oteli” seçildi.
- Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2017’de ”İstanbul’un En İyi Otelleri” arasında ikinci sırada yer aldı.
- International Hotel Awards tarafından 2016 yılında Avrupa’nın “En İyi Büyük Oteli” seçildi.
- Skal International İstanbul Kulübü tarafından ‘’Yabancı Zincir’’ kategorisinde Skalite ödülüne layık görüldü.
- World Luxury Hotel Awards tarafından “Türkiye’nin En İyi Lüks Spa Oteli” seçildi.
- 2016 TripAdvisor Travellers’ Choice Awards’da, “Avrupa’nın En Lüks 25 Oteli”nden biri seçildi.
- Conde Nast Traveler tarafından yılda bir kez yayınlanan “Hot List 2015”e seçildi.
- Travel+Leisure Dergisi Amerika edisyonu tarafından yılda bir kez yayınlanan “It List 2015”e seçildi.
- Condé Nast Traveller ve Tatler Travel Guide “2014’ün En İyi Yeni Otelleri” listesinde yer aldı.
- Fodor’s Travel’ın “2014’ün En İyi 20 Yeni Oteli” sıralamasında yer aldı.
- Luxury Travel Intelligence’ın “2014’ün En İyi 10 Lüks Otel” sıralamasında yer aldı.
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|62
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|32
|57
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|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
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|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
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|36
|53
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|36
|51
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|36
|46
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|43
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|36
|42
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|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
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|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
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|37
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