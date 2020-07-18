RAFFLES İSTANBUL “AVRUPA'NIN EN İYİ ŞEHİR OTELİ” SEÇİLDİ

Çağdaş bir anlayışla misafirlerini ağırlayan ve duygusal lüks kavramını hafızalarda yer alan Raffles İstanbul Zorlu Center, Türkiye’yi dünyada turizm sektöründe başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Açıldığı 2014 yılından bu yana aldığı 40’tan fazla ödül ile dünyanın prestijli seyahat platformları tarafından başarısı belgelenen Raffles İstanbul, tüm dünyada 6,7 milyon seyahat okuyucusu ile etkin bir kitleye sahip olan Travel + Leisure (T + L) tarafından Avrupa’nın “En İyi Şehir Oteli” ve ‘Dünyanın En İyi 7. Oteli’ seçildi. T + L tarafından 2015’ten sonra ikinci kez ödüle layık görülen Raffles İstanbul, bugün açıklanan listeyle bu başarısını yineledi.

Her yıl düzenlenen ‘Dünyanın En İyileri Ödülleri’ seçimi için T + L, okuyuculardan dünyanın en iyi otelleri, tatil köyleri, şehirleri, adaları, yolcu gemileri, SPA’lar, havayolları hakkındaki görüşlerini paylaşmalarını istiyor. Oteller ise konumları, sundukları hizmetleri, yemek konseptleri ve bunların toplam deneyim değerlerine göre derecelendiriliyor. Sadece okuyucuların oyları dikkate alınarak verilen unvanlar yıl boyu önemli bir seyahat değerlendirme platformu olarak okuyuculara sunuluyor.

Turizm sektörünün önümüzdeki günlerde tüm dünyada daha aktif rol oynayacağına ve bu ödüllerin seyahat edecek insanlar için önemli bir kriter olacağına inandığını söyleyen Raffles İstanbul Genel Müdürü Christian Hirt, “Dünyada önemli bir süreçten geçtik ama keşfetme, seyahat etme arzumuzu hiç kaybetmedik. 2014’ten bu yana hayallerin ötesinde bir deneyimi Türkiye’ye taşıyan Raffles İstanbul, olarak tüm dünyadaki turizm sektörü içerisinde ne kadar önemli bir marka olduğumuzun ödülle belgelenmesinden gurur duyuyoruz. Dünyanın birçok iyi oteli arasından “Avrupa'nın En İyi Şehir Oteli” seçilmek bizim için büyük bir onur. Sadece bu prestijli ödülü kazandığımız için değil aynı zamanda eşsiz ve özgün konaklama ve ağırlama deneyimlerimizi bir kez daha gündeme getirdiğimiz için de mutluyuz.” dedi.

Türkiye'den 2020 yılında T + L ödülü alan tek otel olan Raffles İstanbul, Boğaz, Adalar ve şehrin tarihi yarımadasının nefes kesen manzaralarını sunuyor. Raffles İstanbul İstanbul'un kalbinde modern, lüks, eklektik mimarisi ile geniş sanat koleksiyonunu içinde barındırarak şık, tasarım odaklı yapısıyla misafirlerine hizmet veriyor. Duygusal lüksü yaşatma biçimi, sunduğu eşsiz ürün ve hizmetleri ve merkezi lokasyonuyla otel; yurt dışı ve yurt içinden hem iş hem de tatil amaçlı seyahat eden misafirlerini ağırlıyor. Raffles İstanbul, 136 konuk odası, 49 süit ve 66 rezidansın yanı sıra; ödüllü Raffles Spa, toplantılar ve etkinlik alanları, Pan-Asya lezzetlerinin sunulduğu ödüllü ISOKYO restoranı, modern yoruma sahip olan Long Bar, yenilikleriyle yeme-içme dünyasının pop up restoran trendlerini takip eden Rocca Restaurant ve Raffles Patisserie gibi ayrıcalıkları misafirlerine sunuyor.

Raffles İstanbul Zorlu Center Hakkında: 133 yıl önce kurulan Raffles, yıllardır eşsiz deneyimlere ve unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor. Doğduğu şehir olan Singapur’da ikonlaşan Raffles markası; Dubai, Seyşeller, Varşova, Kamboçya, Paris, Mekke, Makati ve Jakarta’da lüksün yeni tanımıyla konuklarını ağırlıyor. Seyahati bir varış noktası değil, bir deneyim olarak görenler için büyüleyici, heyecan verici ve şaşırtıcı hizmetler sunan Raffles; her konuda zevk sahibi, en iyisini isteyen ve “unutulmaz”ı arayanların tercihi.

Raffles İstanbul Zorlu Center, Raffles otellerinin Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise ikinci oteli. 49’u süit olmak üzere toplam 185 odası bulunuyor. Şehirdeki standartların üzerinde genişliğe sahip olan odalar 62 metrekareden başlıyor, süit odalarda 416 metrekareye kadar çıkıyor. Otelde Pan Asya mutfağının lezzetlerini sunan ISOKYO, Rocca Brasserie, efsanevi Long Bar, Lounge 6 ve Lavinia Lounge da yer alıyor.

Otelin kazandığı başarılar: