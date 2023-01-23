Radisson Otel Grubu, 9 markasıyla 2022 yılında güçlü bir büyüme gerçekleştirdi

Lüks yaşam tarzı markası Radisson Collection, 2022'de Bilbao, Pula, Tiran, Riyad, Tallinn ve İstanbul'da altı yeni otel ile birlikte olağanüstü bir açılış yılı geçirdi. 2023 yılında Grup, Radisson Collection, Santa Sofia Milan, Radisson Collection Royal Astorija Hotel, Vilnius, Radisson Collection Resort, Galle in Sri Lanka ve Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel gibi yeni önemli açılışları sabırsızlıkla bekliyor.

Canlı ve dinamik üst segment bir marka olan Radisson RED, 2022 yılını Liverpool, Madrid, Gdansk ve Oslo’da büyük önem arz eden açılışlarla kutladı.

Radisson, Belçika, Polonya, Etiyopya, Tunus, Dubai ve Türkiye’nin yanı sıra Maldivler ve Hindistan’daki yeni otelleriyle birlikte EMEA bölgesindeki en hızlı büyüyen üst segment marka olma özelliğini koruyor.

Radisson Blu, on yılı aşkın bir süredir Avrupa'nın en büyük üst segment markası olmaya devam ediyor ve Romanya, Madagaskar, İngiltere ve İspanya'nın yanı sıra Güney Sudan'da da büyüyor.

Radisson Individuals ise İtalya, Fransa, Polonya ve Tayland’daki 20’den fazla yeni oteliyle büyümesini artırdı. Radisson Individuals Retreats’in bir üyesi olan Rakkh Resort, a member of Radisson Individulas Retreats’in açılışıyla birlikte ilk Radisson Individuals Retreats otelini Hindistan’da açan Radisson Otel Grubu, sunduğu wellness programları, kültür gezileri, özel menüler ve daha birçok alternatif ile misafirlerine olağanüstü ve benzersiz bir deneyim vadediyor.

2022’de gerçekleşen üç yeni prizeotel açılışı ile birlikte Grup, 2023’te imza niteliğindeki orta segment yaşam tarzı markasını daha da büyütmeye odaklanacak.

Grubun Resort Otelleri, iş dünyası, otel sahipleri ve misafirler için giderek daha önemli hale geldi. Grup, Dubai’deki Radisson Beach Resort Palm Jumeirah ve ünlü Victoria Şelalesine yakın Radisson Blu Mosi-Oa-Tunya, Livingstone Resort’un yanı sıra Skiathos and Mykonos (Yunanistan), Pula (Hırvatistan), Phan Thiet (Vietnam), Goa (Hindistan), Galle (Sri Lanka), Port Ghalib ve Port Phoenice (Mısır), Saly (Senegal), Larnaca (Kıbrıs) ve Saidia’da (Fas) açılan resort oteller ile birlikte 130 güçlü resort otelden oluşuna portföyüne yenilerini ekledi.

2021’e kıyasla Asya Pasifik bölgesinde %40 oranında daha fazla anlaşma imzalayan Radisson Otel Grubu için 2022 yılı oldukça güçlü bir yıl oldu. Çin'de 80 otel anlaşması imzalayan ve açılışını yapan Radisson Otel Grubu, önümüzdeki beş yıl içinde Çin portföyünü ikiye katlama hedefi doğrultusunda ve pazarın yeniden açılmasıyla daha da güçlü bir büyüme öngörüyor.

Grup APAC bölgesinde ayrıca, uzun yıllara dayanan deneyimiyle otel sahiplerini ve iş ortaklarını daha iyi desteklemek amacıyla Bangkok, Ho Chi Minh City, Jakarta ve Sidney'de yeni, özel İş Birimlerini hayata geçirdi. Radisson Otel Grubu, orta segment Park Inn & Suites by Radisson markası altında 150 oteli portföyüne katmak üzere Hindistan’da Ruptub Solutions Private Limited ile yaptığı stratejik işbirliği çerçevesinde ilk otel anlaşmasını 4. çeyrekte imzaladı.

Radisson Otel Grubu Global Geliştirme Başkanı Elie Younes konuya ilişkin olarak şunları söyledi: “Otel sahiplerimizin güveni, markalarımızın uygunluğu ve ekip arkadaşlarımızın özverisi sayesinde 2022'de önemli bir büyüme sağlamaya devam ettik. Heyecan verici zorluklar ve fırsatlar getirecek olan 2023'te, gelişen pazar koşullarına ayak uydurmak üzere çevik, azimli ve yenilikçi olmaya devam edeceğiz.”

Ayrıca yılın son çeyreğinde, yenilenen Radisson Rewards programının lansmanını yapan Grup, benzersiz deneyimler ve avantajların yanı sıra üst statü düzeyine en hızlı şekilde ulaşma ve misafirlerine karbon nötr konaklama imkanı sunuyor. Çevre dostu konaklamayı çok daha kolay hale getiren Radisson Rewards, bu seçeneği sunan az sayıdaki sadakat programlarından biri.