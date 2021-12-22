Radisson Blu Mount Erciyes Otel kapılarını açtı

Artaş Grubu, Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden Kayseri – Erciyes’ te 2200 metre irtifada konumlanan Radisson Blu Mount Erciyes’i turizme kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor.

Kar yağarken panoramik Erciyes manzarasına karşı açık havuzunda misafirlerine sıcak havuz keyfi sunan Radisson Blu Mount Erciyes, bu ayrıcalığı ile Türkiye’de tek olma özelliğini taşıyor.

Dünya standartlarındaki pistleri ve eşsiz doğasıyla her türlü ihtiyacı ve beklentiyi fazlasıyla karşılayabilen tesisin dünya çağında kayakçıların gözdesi olarak Kayseri turizmini çok daha ileri safhalara taşıyacak.

13 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLDİ

Kayak tesisi konusunda dünyadaki rakipleriyle yarışan Erciyes, konaklama açısından da dünya standartlarında bir otele kavuştu. Artaş Grubu tarafından 13 Milyon dolarlık bir yatırım ile Kayseri turizmine kazandırılan Radisson Blu Mount Erciyes, 16'sı süit olmak üzere 60 oda ve 170 yatak kapasitesine sahip.

İki ayrı restorantı, bir lounge, spor salonu, spa ve yüzme havuzlarıyla misafirlere mükemmel bir deneyim yaşatmayı amaçlayan otel, aynı anda 400 kişiye kadar hizmet verebilecek son derece şık ve zarif restoranlara sahip. Misafirler kayakla doğrudan ulaşılabilecekleri açık restoranda rafine lezzetlerin keyfine Erciyes manzarası eşliğinde varabilecek.



KIŞ SPORU TUTKUNLARI İÇİN BİR CAZİBE MERKEZİ

Avusturyalı uzmanlar tarafından planlanan Erciyes Kayak Merkezi Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezleri arasında gösterilmektedir. 140 kilometre uzunluğunda piste sahip olan merkez; çocuklardan olimpik sporculara kadar her seviyede kayak sporu tutkununa hitap edebilmekte, 2100 ve 3400 metre irtifalar arasında bulunan bu pistleri ile aynı zamanda Avrupa’nın en yüksek irtifadaki pistleri arasında yer almaktadır.

Dünyanın en geniş kayak merkezi yoluna da sahip olan Erciyes’e ulaşım da oldukça kolay. Kayseri şehir merkezinden 25, Kayseri Havaalanından 30 dakikada bölgeye ulaşım sağlanabilmektedir.

SERHAN ÇETİNSAYA “KAYAK SPORU TUTKUNLARINI ERCİYES’E BEKLİYORUZ”

Türk turizmine hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Artaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, “Kayseri turizmi için en önemli ihtiyaçlardan birisi de dağ bölgesinde günübirlik alan eksikliği idi. Bizler bu oteli Türk turizmine kazandırarak buradaki eksiği kapatmış olduk. Radisson Blu Mount Erciyes’in toplam büyüklüğü 14 bin metrekare, fakat bu alanın 3 bin metrekarelik alanı otel olarak kullanılacak. Kalan 11 bin metrekarelik kısım ise günübirlik alan olarak misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Turizm yatırımımız olan olan Radisson Blu Mount Erciyes; Ülkemize, bölgemize ve ilimize hayırlı olsun. Bu vesile ile kayak sporu tutkunlarını da Erciyes’e bekliyoruz” dedi.