Radisson Blu Hotel Kayseri, dünyanın en iyi otelleri arasında

Mutluyum, gururluyum, ekibimle gurur duyuyorum

Müşteri memnuniyetinde dünya otellerinin süper liginde yer aldıklarını anlatan Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Menderes Karaküçük, şunları söyledi: “Tripadvisor, dünyanın önde gelen değerlendirme kuruluşu olup, ayda 463 milyon kullanıcı tarafından ziyaret edilmekte ve ortalama 860 milyon yorum okunmaktadır. Puanları standardın çok üzerinde olan ve sıra dışı kalitede hizmet veren tesislere, “Traveller’s Choice Ödülü” veriliyor. Otel olarak bu ödülü almaktan, mutluyum, gururluyum, ekibimle gurur duyuyorum. Global çapta en iyi müşteri memnuniyetini sağlamakta azimliyiz ve dünyanın en iyi otelleri arasında en üst sıralara yükselmek ve en üst sırada kalmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın en seçkin otellerinin listesinde yer alarak kazandığımız ödülümüz, Anadolu’nun bağrından Kayseri’den başarmanın ve dünya devleriyle aynı lige yükselmenin başarı öyküsüdür” diye konuştu.

Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Menderes Karaküçük



Otelde tüm konularda dünya standartlarının üzerinde hizmet verdiklerinin altını çizen Menderes Karaküçük, otel olarak güvenlik ve hijyen tedbirlerinde, Safe Hotel Sertifikası (İsveç), Bureau Veritas Güvenli Turizm Belgesi (Belçika), SGS Temizlik ve Hijyen Sertifikası (İsviçre) olmak üzere, globalin önde gelen kuruluşları tarafından sertifikalandırılarak tescillenmiş olduklarını sözlerine ekledi.