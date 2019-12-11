Qatar Airways 1 milyonuncu yolcusunu havalimanında karşıladı

5 kez “Dünyanın En İyi Havayolu” seçilen Qatar Airways ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) , 10 Aralık Salı günü uçaktan inen bir yolcusuna özel sürpriz karşılama seremonisi düzenlendi.

Doha’dan eşiyle ISG’ye seyahat eden İrem Şeker, uçaktan indiği sırada alkışlarla karşılandı ve Qatar Airways ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan uçan bir milyonuncu yolcu olduğu kendisine bildirildi.

Evli çifte, Qatar Airways Güney Doğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun tarafından ISG’den Doha’ya gidiş-dönüş hediye biletleri teslim edildi. Uçaktaki diğer yolcular ise, geleneksel Türk Lokumu ve ikramları ile karşılandı.

Qatar Airways Güney Doğu Avrupa Ülke Müdürü Ferit Aksun: “Qatar Airways, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet göstermesinin beşinci yılını kutlamanın yanı sıra bir milyonuncu yolcusunu da ağırlamaktan mutluluk duyuyor. Bu yıl bizim için önemli olan Türkiye pazarına İzmir uçuş noktasını ekleyerek, Türkiye’ye olan bağlılığımızı daha da güçlendirdik ve önümüzdeki yıllarda güçlenen ilişkilerimizi sürdürmeyi umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Ferit Aksun’a katıldığını belirten ISG CEO’su Ersel Göral: “Qatar Airways ile olan ortaklığımızdan ve yolculara havalimanı ve tesislerimizde hizmet vermekten gurur duyuyoruz.’’ dedi ve ekledi: “Beş yıl önce Qatar Airways ile bu yolculuğa başladığımızdan beri çok yol kat ettik. Qatar Airways'in ISG’deki varlığı, daha fazla büyümemize ve ISG’nin Avrupa’daki en büyük havaalanlarından biri olarak konumunu güçlendirmesine destek oldu. Gelecek yıllarda, bu ortaklığın hem Qatar Airways hem de ISG'ye daha fazla başarı getireceğini umuyoruz. Qatar Airways'in güçlü ağı ve yüksek hizmet kalitesi ile ISG’nin üstün kaliteli terminal tesisleri yolculara büyük fayda sağlayacak.”

Konuşmaların hemen ardından pasta kesimi yapıldı ve Qatar Airways ile ISG yetkilileri birbirine hediye takdim etti.

Qatar Airways, ISG - Doha arası günde üç uçuş ve İstanbul Havaalanı'ndan günde iki uçuşun yanı sıra Türkiye'de yedi varış noktasına hizmet veriyor.

Qatar Airways şu anda Hamad Uluslararası Havaalanı (HIA) üzerinden tüm dünyada 160'tan fazla uçuş noktasına seferler düzenlemektedir ve 250'den fazla uçaktan oluşan modern bir filo işletmektedir. Havayolu kısa süre önce Rabat, Fas; İzmir, Türkiye; Malta; Davao, Filipinler; Lizbon, Portekiz; ve Mogadişu, Somali’ye bir dizi heyecan verici yeni uçuş noktası ekledi.

Havayolu ekim ayında Malezya Langkawi’yi uçuş ağına eklerken, Gaborone ile Botsvana’yı ise 15 Aralık’tan itibaren geniş uçuş ağına ekleyecek.

Gelecek yıl Osaka, Japonya da dahil olmak üzere daha heyecan verici bölgeler uçuş ağına eklenecek.