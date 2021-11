Pandemiye rağmen turistler Mardin'e akın etti

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli Turizm noktalarından biri olan Antik kent Mardin'de pandemiye rağmen otellerde doluluk oranı yüze 90'ın üstünde bir oranı yakaladı. Ancak kimi turistler Diyarbakır'da konaklayıp Mardin'e günübirlik gelip dönüyorlar.



’HEDEFİMİZ 6 MİLYON TURİST’



Mardin Merkez Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Mardin'deki otel doluluk oranından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tutaşı, Bundan daha güzel bir duygu olmaz. 2019da da üç buçuk milyon turist ağırladık burada. Hedefimiz 5 milyon turistken pandemiden dolayı durdu. Ama son 2 aydır gördüklerimiz bizi fazlasıyla umutlandırdı. Böyle giderse bizim seneye hedefimiz 6 milyon turist olacak. İlimizde yaklaşık 7 bin yatak var. Son 15 gündür hiç kimseye yardımcı olamıyoruz. Eş dost arıyor. Türkiye'nin her tarafından Mardin'e gelmek isteyenler o kadar çok ki artık Diyarbakır'da yer ayırtmaya başladık. Sadece Merkezde demeyeceğim. Bunun Midyat'ı da var. Savuru da öyle, her tarafta bir yoğunluk var. Bu da bizi mutlu ediyor. Tek dileğim böyle turizmle anılmak. Benim buradan bir çağrım var. Mardin'den göç etmiş büyüklerimize, iş insanlarımıza, Lütfen gelin burada turizm yatırı mı yapın. Burada restoran ve otele ihtiyaç var. Burada her türlü güzelliğe ihtiyaç var. Ne olur her kes elini bir taşın altına koysun, çünkü buradaki yatırımlar öyle ölü yatırım da değildir. Bir otel yatırımı belki de bugün Mardin için olabilecek en güzel yatırım olacaktır. Buna rağmen herkesi Mardin'i görmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Selim Kaya/ Mardin, (DHA)