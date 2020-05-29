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Pamukkale en güzel beyazlığı ile 1 Haziran'a hazır

Her yıl milyonlarca turistin geldiği Denizli'deki travertenleri ile ünlü Pamukkale, korona virüs nedeniyle geçici süreliğine kapattığı kapılarını 1 Haziran'de açmaya hazırlanıyor. Turizmciler, 1 Haziran’dan umutlu olduklarını ve gerekli tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Pamukkale en güzel beyazlığı ile 1 Haziran'a hazır

Her yıl milyonlarca turistin geldiği Denizli'deki travertenleri ile ünlü Pamukkale, korona virüs nedeniyle geçici süreliğine kapattığı kapılarını 1 Haziran'de açmaya hazırlanıyor. Turizmciler, 1 Haziran’dan umutlu olduklarını ve gerekli tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:11
2006 Okunma
Pamukkale en güzel beyazlığı ile 1 Haziran'a hazır

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle Pamukkale bir süreliğine ziyaretçilere kapatılmıştı. Önceki yılların aynı dönemlerinde yüzlerce yerli ve yabancı turistin ayak bastığı Pamukkale bu yıl bomboş kaldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Haziran itibariyle açılacak olan Pamukkale travertenleri için turizmciler ilk etapta yerli turistten umutlu olduklarını belirtti.

Turizmci Turan Köseoğlu, açık hava olması sebebiyle komşu illerden yerli turist hareketi olacağını öngördüklerini söyledi. Yerli turist hareketi beklediklerini belirten Köseoğlu, “Şu anda yaşadığımız hastalık salgın neticesinde şu anda Pamukkale ören yerinde gerekli tadilat bakım onarım işlemleri yapılıyor. Pamukkale ilçesinde turistik merkezlerde ve tesislerde yenileme ve bakım çalışmaları yapılıyor. Bununla ilgili altyapı çalışmaları yapılıyor. Salgın biraz normalleşmeye başladıktan sonra Haziran ayı başı gibi ören yeri açıldığında özellikle iç turizm alanında ciddi bir hareket bekliyoruz. Tabi ören yerinin açık hava olması bu virüsten korunma anlamında diğer turistik merkezlere göre nispeten daha güvenli ve burada korunma tedbirlerine uyulması ve uygulanması daha kolay olacağından özellikle komşu illerden ciddi anlamda özel araçlarıyla yerli turizm hareketini bekliyoruz” dedi.

“Sağlık turizmi konusunda önümüzdeki yıllarda Türkiye daha da iddialı bir konuma gelecek”

Türkiye'nin korona virüs ile mücadelesindeki başarısından dolayı önümüzdeki yıllarda sağlık turizminde iddialı konuma geleceğini belirten Köseoğlu, “Bu konuda tabi uçuşların başlaması önemli ve şu anda hala daha hava yolu şirketleri uçuşlara başlamadılar. Türk Hava Yolları 10 Haziran'dan itibaren yurt dışı uçuşlarına başlayacak her an gibi bir değişiklik olmazsa tabi önce adım adım normalleşme aşamasına geçmemiz gerekiyor. İnsanlara seyahat etmekle ilgili güven gelmesi lazım ve öncelikle sağlık konusunda kendilerini güvende hissetmeleri lazım biz tabi virüste mücadelede ülke olarak dünya çapında öne çıktık. Sağlık ekibimiz, sağlık hizmetlerimiz gerçekten çok kaliteli üst düzeyde ve bunu da yaşayarak test ettik. Bu konunda bizim için bir avantaj olacağını düşünüyoruz. Özellikle sağlık turizmi konusunda önümüzdeki yıllarda Türkiye daha da iddialı bir konuma gelecek. Bu konuda beklentimiz açıkçası özellikle kısa vadede iç turizm hareketi bekliyoruz ülkemizde” ifadelerini kullandı.

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