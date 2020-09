“Otelini açan pişman olmadı”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, koronavirüs salgını ortamında turizmin iyi gittiğini belirterek "Turizm geç başladı ama ağustos iyi geçti. Eylül rezervasyonları da iyi görünüyor. Oteller çok iyi bir ağustos performansı gösterdi. Özellikle 5 yıldız oteller çok iyi gitti” dedi.

Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök, bakan Ersoy ile Bodrum’daki evinde yaptığı sohbeti köşesinde anlatırken bakanın turizm konusunda ihtiyatlı bir iyimserlikle konuştuğunu kendisinin çıkardığı sonucun sezonun "beklenilenden ve umulandan iyi geçtiği" yolunda olduğunu yazdı.

Özkök’ün köşesinde yer alan Bakan Ersoy ile Bodrum’daki evinde yaptığı sohbette şunları konuşmuşlar:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la, yaz başında İstanbul’da buluşup nasıl bir pandemi yazı beklediğini konuşmuştuk.

Bakan turizmi çok iyi bilen, rahat konuşan, hiç öfkelenmeyen bir karaktere sahip.

O nedenle sohbet etmek keyifli oluyor...

*

Geçen cumartesi Bodrum’daki evinde buluşup geçen yazın sonuçlarını değerlendirdik.

Turizm konusunda ihtiyatlı bir iyimserlikle konuştu.

Çıkardığım sonuç, sezonun “beklenilenden ve umulandan iyi geçtiği” yolunda...

Yaz başında da sonunda da turizm konusunda en büyük coşkuyla konuştuğu konulardan biri Çeşme Yarımadası...

Kültür konusunda üç konunun üzerinde çok ısrarlı duruyor.

Birinci önceliği kesinlikle Galataport’tan başlayıp Galata Kulesi’ne kadar giden “Kültür Yolu”.

İkincisi Atatürk Kültür Merkezi...

Üçüncüsü arkeolojik kazılara hız kazandırmak.

Yaz başından bu yana eklenen yeni konu ise Malazgirt Savaşı olmuş.

*

O anlattı... Ben daha

çok dinledim.

Ya tartışmalı konular....

Galata Kulesi... Çalışanların iç giysileri ile ilgili WhatsApp mesajı atan Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü konuları...

Galata Kulesi’ni bütün ayrıntıları ile anlattı. Ancak “Bunu açılışta herkesle paylaşacağım” diyerek açılışı beklememi istedi.

Müdür konusunda şunu söyledi:

“Soruşturma bitsin açıklayacağım...”

AĞUSTOS ÇOK İYİ GİTTİ EYLÜL DE İYİ GİDİYOR

TURİZM geç başladı ama ağustos iyi geçti. Eylül rezervasyonları da iyi görünüyor. Bugün büyük uluslararası otellerinden birinin mülk sahibinden mesaj aldım. Ağustosta yüzde 87 doluluğu yakalamışlar. Şu sıra yüzde 100 dolu gidiyormuş.

OTELİNİ AÇANLAR PİŞMAN OLMADI

OTELLER çok iyi bir ağustos performansı gösterdi. Özellikle 5 yıldız oteller çok iyi gitti. 2021 elbette 2019 gibi olmayacak ama kesinlikle 2020’den daha iyi geçecek. Herkes şimdiden hesabını buna göre yapmalı.

ŞU AN ANTALYA’YA HER GÜN 33 BİN TURİST İNİYOR



Dün Antalya Havaalanı’na 42 bin turist indi. Şu an günde ortalama 33 bin turist iniyor. Ağustos ayında Türkiye’ye 2.5 milyon turist geldi. Eylülde Antalya’ya 1 milyon bekliyoruz. Böyle giderse bu yıl gelen turist sayısı 15 milyonu bulacak. Bunun 2.5 milyonu yurtdışında yaşayan Türkler, 12.5 milyonu yabancı.

RUS OLİGARKIN MEGAYATI BU YAZ TÜRKİYE’YE GELDİ



BİRÇOK dostum bana soruyor: “Meğer Türkiye’de ne çok megayat varmış”. Evet Türkiye zenginleşti, var, ama o megayatların azımsanmayacak bölümü Rus oligarkların. Avrupa pandemi dolayısıyla kapanınca çoğu teknelerini Sardunya, Hırvatistan, İbiza yerine Türkiye’ye getirtti. Türk sahillerini keşfetti. Eminim önümüzdeki yıllarda bu tanışmanın olumlu sonuçlarını göreceğiz.

HER OTEL HER AY 4 DENETİMDEN GEÇTİ



SERTİFİKALI otellerde sağlık denetimleri ve pandemi kriterlerine uyma çok iyiydi. Her otel her ay en az 4 denetimden geçti. Denetleme kriter sayısını 136’dan 152’ye çıkardık. Bu da ilerisi için çok iyi. Önümüzdeki yıl 50 odadan az turistik mekânlar için de denetleme getireceğiz. Çünkü bundan böyle ülke tanıtımı yaparken aynı zamanda sağlık tanıtımımızı da yapacağız.

BU YAZ EGE BÖLGESİ DE RUSÇA KONUŞAN TURİSTLE TANIŞTI



TURİZM Bakanı olarak bu yıl beni en çok memnun eden gelişmelerden biri Ege’ye gelen turistin çeşitlenmesi oldu. Özellikle Bodrum ve sonra Çeşme Yarımadası Rusça konuşan turistle tanıştı. Çeşme’yi tanıdılar. Çeşme benim bu ülkenin geleceğinde en önem verdiğim yerlerden biri. Biliyorsun Çeşme için bir master plan ve yatırım projesi hazırlama kararı almıştık. Bölgedeki bazı odalar itiraz etti. Ben de İzmir Ticaret Odası ile beraber İzmir Büyükşehir ve Çeşme Belediyelerinin ve STK’ların da görüşlerini alarak projeyi geliştireceğimizi söyledim. Hep beraber hızla yol alıyoruz. Yakında 20 milyar dolarlık bir yatırım ile yıllık 4-5 milyar dolar getirisi olan bu bölgeyi Avrupa’nın en önemli turizm kültür ve gastronomi merkezlerinden biri yapacağız.

KORONADA 4 YAPILMAZI YAPIYORUZ MAALESEF



KORONA ile mücadelede 4 sorunumuz var.

Bunları kesinlikle yapmamalıyız:

BİR: Her yerde düğün dernek.

İKİ: Özellikle Doğu’da taziye ziyaretleri.

ÜÇ: Her yerde asker uğurlamaları.

DÖRT: Özellikle gecelerde gece 24.00’ten sonra partiye dönüşen eğlenceler.

TORBA’NIN KANALİZASYON PROJESİNE BAŞLIYORUZ



BU yaz sonu Bodrum’da Torba Koyu’ndan oteller bölgesi ve içmelere kadar olan bölgenin kanalizasyon ve arıtma altyapısı yatırımına başlıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden projeyi devir alma konusunda mutabakat sağladık.

Bunu yaparken ikinci bir boru hattı daha geçeceğiz. Bu da yağmur sularının tahliyesi ve sel baskınların önlenmesini sağlayacak.

KÜLTÜR ŞAPKAMLA YAZ



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NDAN BİR RİCAM VAR

AKM çok güzel bir kültür merkezi oluyor. Pandemi nedeniyle bazı gecikmeler oldu ama 2021’de açacağız. Ancak şöyle estetik bir sorunla karşı karşıyayım. Kompleksin orta yerinde bir bina var. Bu bina İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Orada çürük diş gibi duruyor. Orayı çevre düzenlemesi ile güzel bir park yapmak istiyoruz. Bu binayı buradan taşımalarını istedik ama yer bulamıyoruz dediler. İstanbul’da yer bulunur. Bunu yaparlarsa AKM estetik bir bütünlüğe kavuşacak. İstanbul kazanacak. Galataport’tan başla-yan Kültür Yolu’yla bu bütünleşecek.

28 YILDIR SÜREN CSO KONSER MERKEZİ’Nİ CUMHURİYET BAYRAMI’NDA AÇACAĞIZ

BAKANLIK olarak bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na bir hediye vermek istiyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni konser salonu binası 28 yıldır bitirilemiyordu. Sonunda tamamlandı. İnşallah 29 Ekim günü açacağız.

ÖZEL TİYATRO RAPORU

ÖZEL TİYATROLARA YARDIMI 12 MİLYON LİRAYA ÇIKARDIK

GEÇEN yıl özel tiyatrolara yapılan yardımın miktarı 6.5 milyon liraydı. Bunu 12 milyon liraya çıkardık. Bu arada bir şey daha yaptık. Bakanlıktan yardım alan özel tiyatroların oyunlarını belli sayıda sahneleme zorunluğu vardı. Pandemi nedeniyle bu yükümlülüğü de kaldırdık. Böylece bu yardımı geri alma yükümlülüğü de kaldırılmış oldu. Ayrıca kültür girişim belgesi almayı kolaylaştırarak tiyatroların sigorta primi işveren payı ve gelir vergisi stopajında 7 yıla kadar % 25’e varan indirim ve su, elektrik ve doğalgazda % 20’ye varan indirimler sağlıyoruz.

ÖZEL TİYATROLARA BİR KATKIMIZ DA ŞU OLACAK

BAKANLIĞIMIZA ait kültür merkezlerimizi ve devlet tiyatrolarının salonlarını özel tiyatroların kullanımına sunduk. Ayrıca önümüzdeki dönem bulacağımız yeni sahneleri de açacağız. Bu yerleri çok ucuz bir ücretle özel tiyatroların kullanımına sunacağız.

PANDEMİ DÖNEMİ OYUNLARI İÇİN DİJİTAL ARŞİV KURUYORUZ

PANDEMİ döneminde üretilmiş ama sergilenememiş oyunlar var. Bu oyunların seyirci ile buluşamaması ve emeklerin boşa gitmemesi için dijital bir arşiv kuruyoruz. Tabii bu aynı zamanda Türkiye’nin ilk dijital tiyatro arşivi olacak. Bu sayede hiçbir eser kaybolmayacak.

ARKEOLOJİ

14-23 EYLÜL’DE ÇOK ÖNEMLİ BİR KEŞFİ AÇIKLAYABİLİRİZ

ARKEOLOJİDE önemli adımlar atıyoruz. Bütün ülkede Türk ve yabancı arkeologların kazı çalışmalarını hızlandıracağız. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Adnan Çevik’in başkanlığında 10 üniversiteden alınan 30 akademisyenin katılımıyla 1 Haziran’da önemli bir işe başladık. Malazgirt Savaşı’nın geçtiği alanı tam ve kesin sınırları ile belirleyeceğiz.

MALAZGİRT SAVAŞI’NIN TOPLU MEZARLARI BULUNDU

MALAZGİRT Patnos sınırında Örenşan köyünün doğusunda Grebido adı verilen yerde 1800 metre yükseklikte bir yer var. Yapılan ilk gözlemlerde burada üç toplu mezarın bulunduğu tahmin ediliyor. Bu mezarlardan ikisini kaçak mezarcılar kazmış. Burası Malazgirt Savaşı’nda ölenlerin gömüldüğü yer olabilir. Kesin sonucu 14-23 Eylül’de yapılacak kazıdan sonra alacağız. Malazgirt Savaşı’na ışık tutacak önemli bir buluş olacak.