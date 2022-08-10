Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı

Merkezi İspanya’da olan otel veri derleme merkezi Mabrian Avrupa’da 2019 ile 2022 Ağustos aylarındaki otel fiyatlarını inceledi.

Avrupa'nın başlıca destinasyonlarının 2022 verilerinin 2019 verileriyle karşılaştırıldığı çalışmada otel fiyatlarındaki artışa rağmen işletmelerin enflasyona yenildiği, 2022'deki otel fiyatlarının, yaşanan artışlara rağmen, çoğu Avrupa turistik destinasyonunda 2019'dan daha ucuz olduğu belirtiliyor.

Çalışma sonuçlarına göre, İspanya, İngiltere , Fransa ve Portekiz'de 3 ve 4 yıldızlı otellerde, İtalya'da ise 4 ve 5 yıldızlı otellerde fiyat artışlarının enflasyon seviyesinin altında kaldı.

Yunanistan’da otel fiyatlarında 2019'a göre 5 yıldızlı otellerde yüzde 134'e varan bir artış oldu. 3 ve 4 yıldızlı otellerin fiyatları da 2019 yılına göre yüzde 31 ve yüzde 82 artfı.

Almanya

Kategoriler arasında 3 yıldızlı otellerde yüzde 12, 4 yıldızlı otellerde yüzde 18 ve 5 yıldızlı otellerde yüzde 25 olmak üzere farklı fiyat artışları oldu.

İtalya

3, 4 ve 5 yıldızlı oteller fiyatları yüzde 27 arttı. İtalyan otellerinin fiyatlarındaki en önemli artış 3 yıldız kategorisinde oldu.

İngiltere

Fiyatı artan oteller yüzde 7 artışla 3 yıldız kategorisindeki otellerdir. 4 ve 5 yıldızlı otellerin fiyatları ise 2019 yılına göre yüzde 1 ile yüzde 12 düştü.

Fransa

2019 yılına göre 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin fiyatları yüzde 2 ile yüzde 5 oranında arttı.

İspanya

3 yıldızlı otellerde fiyatlar yüzde 4, 4 yıldızlı otellerde yüzde 6 ve 5 yıldızlı otellerde yüzde 13 arttı.