ORDU YAYLALARI ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Yeşil ile mavinin buluştuğu, uçsuz bucaksız yayları, şelaleleri ve gölleri ile Ordu, doğa turizminin gözde mekanlarından bir oluyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte yayla turizmine olan ilgi her geçen gün artarken doğa harikası Ordu yaylaları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

YAYLALARIN CAZİBESİ BÜYÜKŞEHİRLE ARTIYOR

Çambaşı, Perşembe, Keyfalan yaylaları başta olmak üzere birçok yaylaya sahip olan Ordu, Büyükşehir Belediyesinin yaylalarda gerçekleştirdiği yatırımlarla cazibesini artırıyor. Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği dış cephe iyileştirme çalışmaları ile yaylaların doğal mimarisi korunurken birçok bölgede gerçekleştirdiği çevre düzenlemeleri, bisiklet yolları, yeni mesire alanları, kanyon ve şelalelere kurulan çay evleri ile turizme alternatif alanlar oluşturuluyor.

Çambaşı Kayak Merkezinde pist sayısını artıran ve bungalov evler inşa eden Büyükşehir Belediyesi kış turizminde de Ordu’yu iddialı iller arasına taşıyor.

Y aylalara ulaşım konusunda da önemli yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, yaylalara çıkan birçok alternatif yolu asfalt ve beton yol konforu ile buluşturuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük büyük önem verdiği yaylalarda birçok turizm faaliyetinde de ilkler yaşanıyor. Bu kapsamda çalışma başlatan Başkan Güler, Perşembe Yaylası’nda denemesini gerçekleştirdiği balon turizm ile Ordu yaylarına ve Ordu turizmine yeni bir vizyon kazandırıyor.

Yapılan yatırımlarla ve doğal güzellikleri ile Ordu yaylaları, kamp, karavan, trekking, kayak ve kış turizmi gibi birçok alternatif turizm faaliyetini bir arada yapmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor.