Online Tatile 60 Milyar Lira Harcadık

Rapor, pandemi dolayısıyla önceki yıl durma noktasına gelen turizm sektörünün, yeniden eski günlerine döndüğünü gösterdi.

UÇAK BİLETİ SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİ

Partnerleri arasında yerli ve yabancı çok sayıda tatil sitesi bulunan Avantajix.com’un derlemelerine göre, geçen yıl online tatil seyahat harcamaları arasında en yüksek payı 25 milyar 276 milyon TL ile uçak bileti alımları oluşturdu.

Online satın alınan otel konaklamaları için ödenen para ise 13 milyar 32 milyon lira oldu.

Online alımlarda üçüncü sırada en fazla harcama da 12 milyar 362 milyon lira ile paket haline satılan tur ya da otel konaklamalarına yapıldı.

Rapora göre diğer online satın alımlar şöyle sıralandı:

Fırsat tatiller (3 milyar 606 milyon TL), uzak mesafe otobüs yolculukları (2 milyar 712 milyon TL), araç kiralama (2 milyar 583 milyon TL), tren seyahati (395 milyon TL), gemi tatili (16 milyon TL)

EN YÜKSEK ARTIŞ GEMİ TATİLİNDE

Geçen yıl yapılan online satışlar, pandeminin etkisinin en yoğun hissedildiği 2020 yılına göre gemi tatilinde yüzde 311, paket tur ya da otelde yüzde 76, tren biletinde yüzde 54, fırsat tatillerinde yüzde 48, otel konaklamalarında yüzde 41, uçak biletinde yüzde 31, uzun yol otobüs biletinde yüzde 26 arttı. Geçen yıl online satışları bir önceki yıla göre gerileyen (eksi yüzde 5,5), tek sektör araç kiralama oldu.

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral

PANDEMİ ÖNCESİ SATIŞLAR BİLE GEÇİLDİ

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, online tatil-seyahat sektöründe pandemi öncesi satış rakamlarının dahi geçildiğini belirterek, “We Are Social ve Kepios’un araştırmaları ABD Doları üzerinden yapılıyor. Pandemi öncesi 2019 yılında 3 milyar ABD Doları tutarında online tatil seyahat harcaması yapılmıştı. Geçen yılı kapsayan raporda satışların 4 milyar 224 milyon ABD Doları olduğu belirlendi. Dolar bazında yüzde 41’lik artış söz konusu. Türkiye Bilişim Sanayiciler Derneği de (TÜBİSAD) 2020 yılı online tatil ve seyahat harcamalarını 30 milyar lira olarak açıklamıştı. Buna göre, TL bazındaki artış da yüzde 100 olarak gerçekleşmiş oluyor.” dedi.

İNTERNETTEN SATIN ALMAK DAHA AVANTAJLI

Tatil ve seyahatlerin internet üzerinden satın alınmasının birçok avantajının olduğunun altını çizen Kayral, şunları söyledi:

“Oteller acentalarla ayrı ayrı anlaşma yaptıklarından otel fiyatları acentalar arasında farklılık gösterebilir. Karşılaştırma sitelerini kullanarak acentalar arasında en uygun fiyatı vereni bulmak mümkün. Özellikle fırsat siteleri, erken rezervasyondan dahi ucuza tatil imkânı sağlayabilir. Yurt içi ya da yurt dışı tatil harcamalarının Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş siteleri üzerinden yapılması yüzde 10’lara varan ekstra nakit para kazanma imkânı sağlar. İnternette yerli-yabancı kavramı yok. Türkçe yayın yapan çok sayıda yabancı siteden Türk otelleri için çok rekabetçi fiyatlar alınabilir.”