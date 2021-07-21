Muhteşem Doğasıyla Ordu'da Gezilecek En Güzel 20 Yer

Plajları ile yaz turizmini hareketlendiren, trekking, yamaç paraşütü, avcılık ve kampçılık gibi alternatif doğa sporları ile de doğa turizmini hareketlendirilen Ordu, tüm bu özellikleri ile Karadeniz’deki en yüksek turizm potansiyeline sahip olan kentlerden biri aynı zamanda.

Ordu Gezilecek Yerler Listesi

Ordu’da konaklama çeşitleri, gelişen turizme bağlı olarak her geçen gün artıyor. Dolayısıyla bu güzel şehri keşfetmek için kalacak yere ihtiyaç duyduğunuzda, Ordu otelleri arasından seçim yapabilirsiniz. Seçiminizi yaparken Ordu otel fiyatlarını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede Ordu otelleri arasından bütçenize en uygun olanını tercih edebilirsiniz. Eğer ekonomik bir konaklama yapmak isterseniz Ordu pansiyonlarına mutlaka bir göz atın deriz. Zira Ordu otel fiyatları arasından en uygun rakamlara sahip olan konaklama çeşidi pansiyonlar oluyor genelde.

Boztepe

Ordu’ya geldiniz ve Ordu otelleri arasından birine yerleştiniz. Odanızdan çıkar çıkmaz keşfetmeniz gereken ilk yer hiç şüphesiz Boztepe olmalı. Teleferikle ile çıkabileceğiniz Boztepe’de, şehrin doyumsuz manzarasını izleyebilirsiniz. Dilerseniz Boztepe’yi gün batımı saatlerinde de ziyaret edebilirsiniz. Boztepe’de bir şeyler yiyip içebileceğiniz ve hediyelik eşya satın alabileceğiniz yerler de var. Cesaretiniz var ise burada yamaç paraşütü de yapabiliyorsunuz. Siz fotoğraf çekmekle de yetinebilirsiniz.

Ünye Kalesi

Ünye gezilecek yerler arasında eşsiz güzelliklerden biri de Ünye Kalesi’dir. 200 metre gibi bir yüksekliğe sahip olan bu kale, Ünye’nin en yüksek konumunda yer almaktadır. Çok eski çağlarda faaliyet gösteren bir yanardağın faaliyetlerini tamamlamasının ardından kale haline getirildiği de bilinmektedir.

Asarkaya Milli Parkı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yer alan bu milli park, ziyaretçilerine keyifli ve bir o kadar da huzurlu bir şekilde piknik yapabilme imkânını sunmaktadır. Aynı zamanda mükemmel bir doğa manzarasına da sahip olması ile birlikte kişiler bu bölgeye ait olan bütün doğa harikalarını bir arada görebilme imkânına da sahip olabilmektedir.

Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi

1987 Yılında hizmet vermeye başlayan Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi, 1896 tarihinde Paşaoğlu Hüseyin Efendi tarafından konak olarak yaptırılmıştır.Konak mimarisi ile dikkat çekmektedir.Yapımında kullanılan taşlar Ünye’den getirilmiş ve ahşaplar ise Romanya’dan gelmiştir.Üç katlı olan müzede dönemin tarihine tanıklık etmeniz için o dönemde kullanılan silah, elbise ve eşyalar ile yine o dönemde konaklarda ki yaşamı görebilmeniz adına konak odalarını ve eşyalarını görebilirsiniz.

Ünye Müze Ev

16. Yüzyılda yaptırılan Ünye evi, osmanlı mimarisi ile geleneksel türk ahşap işçiliğinin özelliklerini barındırındırmaktadır.Günümüzde müze olarak kullanılan bu yapı bizlere yüzyıllar önce burada yaşayan halkın kültürünü hem evin dış mimarisi hemde evin içerisinde yer alan el işçiliği ile yapılan mutfak eşyaları, odaları ile günümüze taşıyor.

Aybastı Uzundere Şelalesi

90 Metre yüksekliğe ve 3 metre genişliğe sahip Uzundere Şelalesi, Aybastı ilçesinde yer almaktadır.Şelale çevresinde yapılan çalışmalar doğal ortamı ve dokuyu bozmadan yapılmış.Oturma alanları, piknik masaları yer alan şelalede piknik veya doğa içerisinde yürüyüş yapabilirsiniz.

Ulugöl Tabiat Parkı

Ordu’da gezilecek doğal yerler içerisinde yer alan Ulugöl Tabiat Parkı, piknik yapmak, doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi ve yaban hayatı gözlem için harika bir yer.Ayrıca bisiklet turuda yapabilirsiniz.Tabiat parkı içerisinde çocuk oyun alanları, piknik masaları, büfe, mescit, çeşme ve otopark gibi hizmetlerde yer alıyor.Farklı bitki ve ağaç türlerini görebileceğiniz parkta, çok farklı renk tonları bulunuyor.

Kapılı Cıngırt Kazankaya Şelaleleri

Ordu’da gezilecek doğal yerler arasında Çaybaşı ilçesinde yer alan şelalelerde bulunuyor.Bölge tarihi Çayır Camii, Çeşmesi ve Kapılı şelaleleri ile doğal gezi parkuru olarak geçiyor.

Kadıncık Şelalesi

Ordu’da gezilecek şelaleler olarak Ulubey ilçesinde ve Kadıncık mahallesinde yer alan Kadıncık Şelalesi ve yanında yer alan 200 yıllık değirmen ile görülmesi gereken yerler arasında.Oturup piknik yapmak için alanlar var.Şelalenin alt kısmında küçük bir şelale daha bulunuyor.Şelalede piknik dışında ayrıca doğa yürüyüşüde yapabilirsiniz.

Sarpdere Köprüsü

Yaklaşık 200 yıllık olan köprü 2012 yılında yenilenmiştir.Ulubey ilçesinde Karakoca mahallesinde yer almaktadır.

Taşbaşı Mahallesi ve Kilisesi

Ordu Merkez’de, Boztepe’nin eteklerinde yer alan Taşbaşı Mahallesi, Ordu’da keşfetmeniz gereken bir diğer nokta. Eski Ordu’nun atmosferini hissetmek için Taşbaşı Mahallesi, en ideal yerlerden biri. Zira evlerden bunu anlamak hiç de zor değil. Cumhuriyet döneminde Rumların ve Ermenilerin çoğunlukta olduğu Taşbaşı Mahallesi’nin en önemli yapısı ise Taşbaşı Kilisesi. Dıştan oldukça etkileyici bir görselliğe sahip olan kilisenin içi, ne yazık ki bir hayli bakımsız kalmış. 1950’li yıllarda hapishane olarak kullanılmış olan Taşbaşı Kilisesi’nde, günümüzde bazı kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Kurul Kayası

Antik bir yerleşim alanı olan Kurul Kayası, yeraltı galerileri ile kesinlikle görülmeye değer bir nokta. Karadeniz’de pek sık rastlanmayan örneklere sahip olan Kurul Kayası, Ordu’nun merkezine 20 km mesafedeki Bayadı Köyü’nde bulunuyor. Sivri bir kaya üzerine kurulu olan Kurul Kayası’nda yerleşim, M.Ö. 1. ve 4. yüzyıla kadar uzanıyor. Tepenin üzerinde yapılan kazı çalışmalarında, 2 metre kalınlığında duvar kalıntıları, duvar örgüsünün seramik parçaları ve pişmiş topraktan çatı kiremitleri bulunmuş.

Çambaşı Yaylası

Aslında Çambaşı Yaylası, öyle bir günlüğüne gezip geçebileceğiniz bir yer değil. Şöyle birkaç gün burada kalmalısınız ki, yenilenip enerji toplayabilesiniz. Ordu’nun şehir merkezine 60 km mesafede yer alan Çambaşı Yaylası, 1991 yılında Turizm Bakanlığı tarafından yayla turizmi merkezi ilan edilmiş. 72 obası ile ülkemizin en geniş yaylası olma özelliği taşıyan Çambaşı Yaylası, soğuk ve şifalı suları ile de sizi alışılmışın dışında bir huzur ile buluşturuyor.

Perşembe Yaylası

Ordu’da gezilecek yerler listemizin bir sonraki durağı Perşembe yaylası.Benzersiz coğrafyası ile bir dünya mirası olarak korunması için tescil işlemlerinin hızla sürdüğü Perşembe Yaylası, Ordu’nun Aybastı ilçesine 17 km uzaklıkta bulunuyor. 1991 yılında Bakanlar Kurulu tarafından turizm merkezi ilan edilen Perşembe Yaylası, dinlenmek, piknik yapmak, safari ve yamaç paraşütü gibi ekstrem sporları denemek isteyenlerin çok seveceği bir yer. Birçok tarihi esere de ev sahipliği yapan Perşembe Yaylası’nda, Çişeli Şelalesi, Karga Tepesi ve kümbetleri de mutlaka görmelisiniz. Temmuz ayında giderseniz, yayla şenliklerini kaçırmayın deriz.

Turnasuyu Vadisi

Ordu Merkez’e oldukça yakın bir yürüyüş alanı olan Turnasuyu Vadisi, 60 km uzunluğunda bir parkura ev sahipliği yapıyor. Şehrin en güzel yürüyüş alanlarından biri olan Turnasuyu Vadisi, el değmemiş bir güzelliğe sahip. Rengarenk bir doğa ve akarsuyun muhteşem sesi ile keyifli yürüyüşler yapabileceğiniz Turnasuyu Vadisi’nde bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyin.

Yason Burnu

Ordu’nun en etkileyici doğal güzelliklerinden biri olan Yason Burnu, Ordu-Perşembe arasında yer alıyor ve bir yarımada özelliği taşıyor. Ordu’ya 35 km ve Perşembe’ye 20 km mesafede bulunan Yason Burnu, su sporları meraklıları ve dalgıçlar için de oldukça ideal bir yer. Burnun üzerindeki Yason Feneri ve fenerin hemen arkasındaki Yason Kilisesi kalıntıları da görülmeye değer.

Hoynat Adası

Ordu’nun en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapan Hoynat Adası, geçmişte gemiciler tarafından sığınak ve depo olarak kullanılıyormuş. Henüz çok az kişi tarafından keşfedilmiş olan Hoynat Adası, Ramazan Köyü sınırları içerisinde yer alıyor ve ulaşımı da oldukça kolay. Birçok martı ve karabatak kuşlarına ev sahipliği yapmasından dolayı Hoynat Adası, Türkiye Doğa Derneği tarafından “Önemli Kuş Alanı” ilan edilmiş ve koruma altına alınmış.

Gaga Gölü

Batı Karadeniz’in sayılı göllerinden biri olan Gaga Gölü, Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Meşebükü-Yassıtaş köyleri arasında, Fatsa-Aybastı karayolunun 8. km’sinde yer alıyor. Yemyeşil doğası ile oldukça etkileyici bir yer olan Gaga Gölü, bölgedeki diğer göllere nazaran daha derin. Hatta birkaç adımda gölün derinliği 4,5 metreyi buluyor.

Bolaman

Ordu’da gezilecek yerler listemizin son durağı ise Bolaman.Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı şirin bir sahil kasabası olan Bolaman, Ordu’da en iyi pideyi yiyebileceğiniz noktalardan biri aynı zamanda. Fındık ve balıkçılığı ile ünlü olan Bolaman’da, Bolaman Kalesi mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılardan biri.

Baloman Kalesi

Günümüzde turistik bir lokanta olarak kullanılan Bolaman Kalesi, kasabanın en çok turist çeken yeri aynı zamanda.Fatsa ilçesinde Bolaman beldesinde bulunan kale iki bölümden oluşuyor.Kalenin üzerine 18. yüzyılda Kademoğlu Konağı ismi ile bilinen bir konak inşaa edilmiş.Konak, bölgenin tarihi mimarisine bir örnek olmaktadır.