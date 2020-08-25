Mehmet Nuri Ersoy turist sayısı ve turizm geliri hedefini açıkladı

Türkiye’de normalleşmenin nisan sonu mayıs başıyla birlikte başladığını belirten Mehmet Nuri Ersoy,’’Haziranla birlikte yurt içi, temmuz ayıyla birlikte de yurt dışı turizm hareketi arttı. Rusya, Almanya, İngiltere ve Ukrayna gibi yoğun ziyaretçi aldığımız ülkelerle ulaşım başladı.’’ dedi.

15 milyon ziyaretçi sayısına ulaşırız

Türkiye’nin 2020 turizm hedefi ile ilgili de açıklama yapan Ersoy, ''Hava trafiğinde olumsuz bir gelişme olmaması durumunda yıl sonuna kadar 2,5 milyonu yut dışında yaşayan vatandaşlar olmak üzere, 15 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Turizm geliri olara da 11 milyarı geçeriz.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Otelleri yüzde 50’sini faaliyete alırız

Tükiye’nin şu ana kadar 6,5 milyon ziyaretçi aldığını ve bu sayının 1,2 milyonunun yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olduğunu kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da temmuz ayı ile brlikte toparlanmanın başladığını, ağustos ayı ile birlikte de hareketlenmenin arttığını ileri sürdü. Ersoy ‘’Daha önce ‘yatak kapasitesinin yüzde 50’sini açarsak başarılıyız’ demiştim. Bu orana yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ege iç turizmden destek aldığı için oralarda faaliyette olan yatak kapasitesi çok daha yüksek. Antalya’da da yabancı yoğun olduğu için yıl sonunda toplam yatak kapasitesinin yüzde 50’sini faaliyete alırız.’’ dedi.

Sertifika alanların oranı yüzde 40

Şu ana kadar 4 bin 900 işletmeye sertifika verildiğini ifade eden Ersoy, ‘’Bunun yarısı konaklama tesisleri, kalan kısmı ise tur otobüsleri ve restoranlar. Yatak kapasitesine bakıldığında, sertifika alanların yüzde 40’ı, açık olanların içinde sertifikalı olanların ise yüzde 60’a denk geldiğini görüyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Ersoy, açıklamasının devamında şunları söyledi:

Yüzde 50 kapasite diye bir kriter yok

Otellerde yüzde 50 doluluk kriteri diye bir şey yok. O dönem bu konu konuşuldu ancak böyle bir karar alınmadı. Bizim asıl kriterimiz sosyal mesafe. Otelin sosyal mekanları gerekli büyüklüğe sahipse, biz kapasiteye bakmıyoruz Kimi otel bunu yüzde 80, kimisi yüzde 50 dolulukla sağlayabilir.

Erken rezervasyonların yüksek olmasının nedeni...

2021’deki erken rezervasyonlar, iptal edilmek yerine ertelenen rezervasyonlar nedeniyle, yüksek görünüyor. Bunun nedeni erken rezervasyon değil, eteleme. Erken rezervasyon kasım ayı gibi başlar. 2020 ile kıyaslandığında çok daha iyi bir yıl olur. Hava trafiği sağlandı, kriterler oluşturuldu. 2021 iyi değil çok daha iyi bir yıl olacak gibi görülüyor. 2019 rakamlarını 2021’de yakalamak için henüz erken.’’