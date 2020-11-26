Mehmet Nuri Ersoy: 2021’de yüzde 100 büyürüz

Fox TV’deki Çalar Saat programına katılan Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’de yaygın aşılamanın aralık ayında başlayacağını söyledi. Turizm sektörü için önce pandeminin hem Türkiye’de hem de dünya genelinde kontrol altına alınamsı gerektiğini söyleyen Ersoy, ‘’Sağlık Turizm Sertifikası’’ sayesinde Türkiye’nin 2020’yi en az daralmayla atlattığını belirtti.

2020 yılında 15 milyona ulaşması beklenen ziyaretçi sayısının 2021 yılında yüzde 100 artışla 30-31 milyona ulaşmasını beklediklerini kaydeden Ersoy, aşılamanın ocak, şubat gibi tamamlanacağını ileri sürdü. Ersoy, devamında antikor üretimi için 40-45 günlük bir süreye ihtiyaç olduğunu ve bu süreçte insanların daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

2021’de 2019’un altında ama 2020’den görece daha iyi bir sezon beklediklerini kaydeden Ersoy, ‘’Dünya genelinde turizm yüzde 80 daraldı. Yunanistan ve İspanya yüzde 80 bandında bir daralmayla kapatıyor. Türkiye sie yüzde 70 daralmayla kapatıyor. 15 milyon turist sayısı ve 11 milyar dolar turizm geliri ile kapatıyoruz.’’ dedi.