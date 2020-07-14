Mayıs'ta İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 99 azaldı

COVID-19 tedbirleri kapsamında sınırların yurt dışı seyahatlere kapatılması, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin turizm dengelerini önemli ölçüde değiştirdi. Pandemi nedeniyle İstanbul’a gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 99,9 azaldı. Mayıs ayında İstanbul’a havayolu ile 768, denizyolu ile 79 turist geldi. İstanbul’da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 88,3 azalırken, doluluk oranları yüzde 6,5’e düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe bir yılda yaşanan değişimleri yayınladığı Turizm Bülteni Temmuz 2020 sayısında ele aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verileri derlenerek hazırlanan bültene göre, Mayıs ayında İstanbul’a gelen turist sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,8 azalarak 847 olarak gerçekleşti. Böylece bir önceki yılın Mayıs ayına göre İstanbul’a gelen turist sayısı yüzde 99,9 azaldı. Mayıs ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı ise Nisan ayına göre yüzde 23,1 artarak 29 bin 829 olarak gerçekleşirken, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 99,3 azaldı.

Gelenler havayolu ulaşımını tercih etti

Mayıs ayında İstanbul’a havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı Nisan ayına göre 157 kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 12 bin 693 kişi azaldı. Denizyolu ile gelen yolcu sayısı ise bir önceki aya göre 44 kişi artarken, bir önceki yıla göre 3 bin 269 kişi azaldı. Mayıs ayında, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 46 yabancı ziyaretçi gelirken, en çok ziyaretçi alan havalimanı 366 kişi ile İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. Haydarpaşa ise İstanbul’a Mayıs ayında denizyolu ile gelen 79 yabancı ziyaretçiden 39’unu ağırlayarak en çok ziyaretçi alan liman oldu. Böylece Mayıs ayında İstanbul'a havayolu 768, denizyolu ile 79 ziyaretçi geldi.

Konaklama oranı yüzde 31'e düştü

Mayıs 2020’de İstanbul’da konaklama tesislerine geliş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,3, bir önceki aya göre ise yüzde 24,7 azalarak 110 bin 675 olarak gerçekleşti. Mayıs 2019’da, İstanbul’da konaklayan yabancı turist oranı yüzde 48 iken, Mayıs 2020’de yüzde 31’e düştü. Toplam geceleme süresine bakıldığında ise Mayıs ayında geceleme süresi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,1 azalarak 263 bin 895 olarak gerçekleşti.

Böylece İstanbul’da Mayıs 2020’de otel doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86 azalarak yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşti. Doluluğun yüzde 2,3’ünü yabancı ziyaretçiler oluştururken, yüzde 4,2’sini yerli ziyaretçiler oluşturdu. Mayıs ayında konaklama tesislerinde ortalama kalış süresine bakıldığında; bakanlık belgeli konaklama tesislerinde ortalama kalış süresi 2,6 gün olarak belirlenirken, belediye belgeli konaklama tesislerinde 2,1 gün olarak belirlendi.