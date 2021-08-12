Marmaris esnafından tatil çağrısı; barlar sokağında in cin top oynuyor

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre Yangınlardan etkilenen Marmaris’te çok sayıda turist rezervasyonlarını iptal ediyor. Zaten pandemiden dolayı zor günler geçiren Marmaris esnafı ise, “Burası hâlâ cennet gibi, tatilinizi iptal etmeyin, Marmaris’e gelin” çağrısında bulunuyor. 12 gün önce başlayan ve Türkiye’nin gözde tatil bölgelerine büyük zarar veren orman yangınlarının ardından Marmaris’in tamamı hayalet şehre döndü.

Orman yangınları Marmaris’in İçmeler, Bayır, Orhaniye gibi bölgelerini etkilese de yanan kısımlar ormanların sadece bir bölümü. Felaket sırasında zor zamanlar geçiren Marmarisliler şimdilerde normal hayata geçmiş durumda. Bölgede pandemiden sonra yara alan turizm sektörü şimdi de yangın felaketi yüzünden ekonomik anlamda zor bir döneme girdi. Ağustos ayı, yazlık bölgede en aktif turizm ayı olmasına rağmen oteller, restoranlar hatta sokaklar bomboş.

BARLAR SOKAĞINDA İN CİN TOP OYNUYOR

Marmaris merkezde bulunan ve normalde kalabalıktan zor yürünen barlar sokağında gece 22.30 sularında in cin top oynuyor. Esnaf durumdan dolayı endişeli. Yangından en çok etkilenen İçmeler bölgesinde otel sahibi olan Ahmet Çelik, “Yangın sırasında büyük panik yaşandı.

Hep birlikte bu kötü günlerin üstesinden geldik. O günlerde herkes otelden çıkarak bölgeyi terk etti. Ancak bu hafta her şey normale döndü. Ağustos ve eylül ayı için olan çok sayıda rezervasyon iptal edildi. Tekne turları boş, restoranlar boş. Oysa Marmaris hâlâ cennet gibi bir yer. Sadece belli bölgeler yandı. Marmaris hâlâ tatil için en güzel noktalardan biri” dedi.

SELİMİYE, SÖĞÜT, TURUNÇ MERKEZİ ETKİLENMEDİ

Marmaris merkezde takı dükkânı sahibi Semih Öztürk ise Marmaris için sezonun çok kısıtlı olmasından yakınıyor. “Pandemi olduğu için Rus ve İngiliz turist gelmiyor” diyen Öztürk “Yangınlardan sonra yerli turist de gelmezse sezonu böyle kapatacağız.

10 gündür yangınlarla mücadele eden bölgelerdeki turizmciler çağrıda bulundu: 'Tatile bekliyoruz’

Buradaki insanlar turizm ile geçiniyorlar. Kış ayları için çok endişeliyiz. Selimiye, Söğüt, Turunç buralardaki turistik yerler yangınlardan etkilenmedi. Yerli turist yanan bölgeleri yalnız bırakmasın. Hâlâ harika bir deniz ve doğamız var. Marmaris’e herkesi bekleriz” şeklinde konuştu