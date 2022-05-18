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Marmara’nın İncisi Bandırma’da Gezilecek Yerler

Bandırma, Marmara Bölgesi’nin popüler şehirlerinden olan Balıkesir’e bağlı bir ilçe.

Turizm 18.05.2022, 13:06
Marmara’nın İncisi Bandırma’da Gezilecek Yerler

Bandırma, Marmara Bölgesi’nin popüler şehirlerinden olan Balıkesir’e bağlı bir ilçedir. Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan Bandırma gezilecek yerler bakımından ilgi çekici destinasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul’dan günlük olarak feribot seferlerinin düzenlendiği Bandırma, başta yaz ayları olmak üzere yıl boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilmektedir. Güneyinde Manyas Kuş Gölü, kuzeyinde Erdek, doğusunda Karacabey ve batısında ise Gönen yer almaktadır. Yeşil parkları, tarihi kalıntıların görülebileceği müzeleri ve doğal güzellikleriyle birlikte Bandırma, ziyaretçilerine keyifli bir gezi deneyimi sunmaktadır.

Bandırma Arkeoloji Müzesi

İlçe merkezine bağlı Paşakent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Bandırma Arkeoloji Müzesi, bölgenin geçmişine dair önemli eserlere ev sahipliği yapmaktadır. Kyzikos ve Daskyleion antik kentlerinde keşfedilen tarihi kalıntıların görülebileceği müzede toplamda iki teşhir salonu bulunmaktadır. Frig diliyle yazılmış mezar stelleri, pişmiş topraktan yapılmış kaplar ve Pers sanatı hakkında detaylı bilgi veren buluntular, müzede ziyaretçilerin ilgisini çeken detaylar arasındadır. Ücretsiz bir şekilde gezilebilen Bandırma Arkeoloji Müzesi, pazartesi dışında haftanın her günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında açıktır.

Atatürk Parkı

Bandırma’da gezilecek yerler arasında sıralanan Atatürk Parkı, Arkeoloji Müzesi’nin hemen yanı başında konumlanmaktadır. Geçmişte Ziraat Bahçesi olarak bilinen geniş bir mesire alanının yenilenmesiyle birlikte ziyarete açılmıştır. Neredeyse tamamının çimlerle kaplı olduğu Atatürk Parkı’nda yürüyüş ve bisiklet turu yapılabilecek uzun parkurlar bulunmaktadır. Şehir merkezinde nefes almak, piknik ve spor yapmak için uygun özelliklere sahiptir. Çocuklar için büyük bir oyun parkının da bulunduğu park, haftanın her günü ziyaret edilebilmektedir.

Son Kurşun Anıtı

Son Kurşun Anıtı, Bandırma’nın simgelerinden biridir. Kurtuluş Savaşı sürecinde son kurşunun atıldığı yere inşa edilen anıt, Çalışkanlar Mahallesi’nde yer almaktadır. Anıt 25 metre yüksekliğe sahip olup, birbirine çatılmış 8 silahtan oluşmaktadır. Görkemli bir yapı olan Son Kurşun Anıtı, Millî Mücadele döneminin sona ermesini simgelemektedir. 1947 yılına tarihlenen anıt, manevi öneminin yanı sıra çevresindeki doğal alanlarla ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunmaktadır.

Kuş Cenneti Millî Parkı

Bandırma ilçe merkezinin güneyindeki Manyas Kuş Gölü kıyısında yer alan Kuş Cenneti Millî Parkı, 24 bin 47 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Afrika’dan Avrupa’ya ve Asya’ya doğru göç etmek için yola çıkan kuşların rotaları üzerinde bulunmaktadır. Adını, bu özelliğinden alan Kuş Cenneti Millî Parkı, zengin ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Bünyesinde 118 farklı bitki türü yetişmektedir. 266 kuş türüne ev sahipliği yapan destinasyon içerisinde bir adet de müze bulunmaktadır. Kuş gözlemciliği için ideal yerlerden olan Kuş Cenneti Millî Parkı’nda doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve trekking aktiviteleri yapılabilmektedir. Giriş ücretinin 7 TL olduğu park, pazartesi dışında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete edilebilmektedir.

Manyas Kuş Gölü

Bandırma’da gezilecek yerlerden biri olan Manyas Kuş Gölü, çöküntü hareketleri sonucunda bölgedeki akarsuların içini doldurması ile oluşmuş bir doğal güzelliktir. Yapısı itibariyle tatlı su gölüdür. En derin yerinin 4 metre olarak ölçüldüğü göl, 20 kilometre uzunluğundadır. Kuşlar ve balıklar için ideal bir doğal yaşam alanı olan Manyas Kuş Gölü, flora ve fauna bakımından oldukça zengindir. Doğa gezileri, foto safari ve yaban hayatı gözlemciliği gibi aktivitelere ev sahipliği yapmaktadır.

Daskyleion Antik Kenti

Geçmişinin MÖ 7. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen Daskyleion Antik Kenti, Kuş Cenneti Millî Parkı civarında bulunan Ergili köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Frig, Lidya, Ahameniş, Pers, Roma ve Bizans gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Antik Çağ’ın önemli bir ticaret ve kültür merkezi olarak bilinen kent bünyesinde özellikle Frig ve Lidya dönemlerine ilişkin kalıntılar görülebilmektedir. Ücretsiz bir şekilde gezilebilen Daskyleion Antik Kenti, haftanın her günü 08.00 ile 19.00 saatleri aralığında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerine açıktır.

Cumhuriyet Meydanı

Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir’in adeta nabzının attığı bir merkezdir. Çevresinde çok sayıda restoran, kafe ve eğlence merkezinin hizmet verdiği Cumhuriyet Meydanı, bölge halkının buluşma noktalarından biridir. Özellikle yaz aylarında çeşitli konser ve festivallerin düzenlendiği meydan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli ve Türk bayrağı ile taçlandırılmıştır.

#Bandırma #Turizm #marmara
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