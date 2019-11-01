Mandarin Oriental Bodrum, başarılarla dolu bir sezonu daha ardında bırakıyor

Sezon için kapılarını 1 Nisan 2019 tarihinde yenilikler eşliğinde açan Mandarin Oriental, Bodrum, genişleyen butler ekibinin efsanevi servisi, yeniden dekore edilen ve benzersiz olanaklar sunan Alisya ve Arya Beach Villa’ları ile Waterfront Süit’i, yepyeni Kai Beach deneyimi, özel bir alanda deniz keyfi sunan altı yeni kabanası ve Chanel’in Türkiye’deki ilk sezonluk butiğinden sektöründe lider Vakko, Gilan ve Arte gibi kalitenin adresleri olan lüks markalara ev sahipliği yaparak Bodrum Yarımadası’nın en ayrıcalıklı alışveriş imkanları ile misafirlerine unutulmaz bir yaz tatili deneyimi yaşattı.

Dünyanın en prestijli turizm ve gezi ödülleri arasında yer alan 2019 World Travel Awards’da "Türkiye’nin Önde Gelen Otel Rezidansları" kategorisinde, 2019 The World Luxury Spa Awards’da “Türkiye’nin Lüks Destinasyon Spa’sı” ve “Doğu Avrupa’nın Lüks Romantik Destinasyon Spa’sı” kategorilerinde, 2019 Haute Grandeur Global Excellence Awards’da 12 farklı kategoride, 2019 International Hotel Awards’da 8 kategoride ödüllerin sahibi oldu.

2019 World Luxury Hotel Awards’da ise Mandarin Oriental, Bodrum’un Genel Müdürü Harun Dursun Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü ödülünün sahibi olurken, Mandarin Oriental, Bodrum Dünya Çapında Lüks Özel Plaj Resort’u ve 2019 yılının değerlendirmesinde eşsiz tasarım, mükemmel zarafet ve üstün hizmet mükemmelliğine odaklanıldığı Yılın Global Oteli ödüllerine layık görüldü. Ayrıca Condé Nast Traveler’ın 2019 Okuyucu Ödülleri'nde listede Türkiye'den en üst sırada yer alan otel olmanın gururunu da taşıyarak en iyi 30 resort sıralamasında dünya çapında 8. sırada yer alarak 2019 sezonuna toplamda 27 ödül ile damgasını vurdu.

Mandarin Oriental, Bodrum Genel Müdürü Harun Dursun, bu başarılı sezonla ilgili düşüncelerini “Büyük yeniliklere ve tarihi başarılara imza attığımız bu muhteşem 2019 sezonunun bu kadar çok sayıda prestijli ödülle taçlanmasından dolayı çok mutluyuz.

Ödüllerimizin, ekipçe misafirlerimizin beklentilerinin üzerine geçmek ve onlara unutulmaz bir deneyim yaşatabilmek için gösterdiğimiz çabanın yansıması olduğunu düşünüyorum.

Elbette bu başarılarda yenilikçi vizyonuyla yatırımcımız Astaş Holding’in ve Mandarin Oriental Hotel Group'un mirası olan efsanevi hizmet anlayışını Türk misafirperverliği ile birleştirerek sunan ekibimizin payı büyük.” cümleleriyle dile getirdi.

2019 sezonunu birbirinden özel yenilikler ve rekor başarılara imza atarak geride bırakan Mandarin Oriental, Bodrum, 2020 sezonuna özel heyecan verici yenilikler hazırlamaya ve başarılarına başarı katmak için çalışmalara devam ediyor.

1 Nisan 2020’de sürprizlerle görüşmek üzere!