Mandarin Oriental Bodrum 14 Ödüle Layik Görüldü

Eşsiz Ege Denizi manzarasına sahip Bodrum’un etkileyici resortu olan ve her detayı ile misafirlerine kusursuz bir tatil deneyimi yaşatan Mandarin Oriental, Bodrum, sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle dünyanın en prestijli ödül platformu Haute Grandeur Global Excellence Awards’ta 14 ödüle layık görüldü. Dünyanın en seçkin otelleri, restoran ve spalarının ödüllendirildiği platformda Mandarin Oriental, Bodrum Best Resort Service on a Global Level, Best Seaside Resort in Turkey, Best Villa Resort in Turkey kategorilerinde ödüllendirdi.

The Spa at Mandarin Oriental, Bodrum, holistik imza bakımları ve sağlıklı yaşam merkeziyle birlikte sahip olduğu 2.700 metrekarelik ferah alanıyla rakiplerini geride bırakarak Best Resort Spa on a Global Level, Best Spa Design in Turkey ve Best Spa Destination in Turkey kategorilerinde ödülle ayrıldı.

Güçlü gastronomisiyle Haute Grandeur Global Excellence Awards’da yarışan Mandarin Oriental, Bodrum, Blue Beach Club & Bar, 4 farklı kategoride ödül aldı; Best Luxury Beachside Restaurant on a Global Level, Best Luxury Family Restaurant on a Global Level, Best Mediterranean Cuisine in Europe ve Best Cocktail Menu in Turkey, Mandarin Bar ise Best Cocktail Menu on a Global Level, Best Romantic Setting on a Global Level, Best Interior Design Architect in Europe ve Most Unique Experience in Europe kategorilerinde yarışarak başarısını dört ödülle taçlandırdı.