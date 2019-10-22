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Mandarin Hotel'e iki ödül birden!

Mandarin Oriental, Bodrum; 2019 World Luxury Hotel Awards’ta Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü ve dünya çapında Lüks Özel Plaj Resort’u kategorilerinde ödülün sahibi oldu.

Mandarin Hotel'e iki ödül birden!

Mandarin Oriental, Bodrum; 2019 World Luxury Hotel Awards’ta Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü ve dünya çapında Lüks Özel Plaj Resort’u kategorilerinde ödülün sahibi oldu.

22 Ekim 2019 Salı 18:03
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Mandarin Hotel'e iki ödül birden!

12 Ekim günü Finlandiya’da gerçekleşen ve dünyanın en prestijli otelcilik ödülleri arasında gösterilen 2019 World Luxury Hotel Awards ödül töreninde, Mandarin Oriental, Bodrum Genel Müdürü Harun Dursun Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü ödülünün sahibi olurken; Mandarin Oriental, Bodrum dünya çapında Lüks Özel Plaj Resort’u kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülleri Finlandiya’da gerçekleşen görkemli ödül töreninde Mandarin Oriental, Bodrum adına Genel Müdür Harun Dursun aldı.

Ayrıca, 2019 World Luxury Hotel Awards’ta, tüm adayların sahibi olmak için can attığı, belirlenmesinde marka, konum, tasarım ve genel misfir memnuniyeti gibi birçok unsurun rol oynadığı, 2019 yılının değerlendirmesinde ise eşsiz tasarım, mükemmel zarafet ve üstün hizmet mükemmelliğine odaklanıldığı Yılın Global Oteli ödülüne de Mandarin Oriental, Bodrum layık görüldü.

Bodrum’un eşsiz doğasıyla iç içe bir yaşam alanı yaratan, zeytin ağaçları ve bin bir çeşit bitki örtüsüyle çevrelenmiş, yeşil ile mavinin buluştuğu lüks resort’ta; her biri kendine ait özel açık alana sahip ve birçoğu sonsuzluk havuzunu içinde barındıran, oda, daire, süit ve villalarla toplam 137 konaklama ünitesi, iki eşsiz kum plajı, dünya mutfaklarından benzersiz lezzetler sunan dokuz restoran ve barının yanı sıra, hem ruhu hem vücudu dinlendiren ödüllü spa’sıyla Mandarin Oriental, Bodrum, misafirlerine sunduğu benzersiz deneyimi açıldığı günden bugüne ödüllerle taçlandırmayı sürdürüyor. Mandarin Oriental, Bodrum, 2014 yılında hizmet vermeye başladığı günden bugüne kadar uluslararası alanda 50’den fazla prestijli ödüle layık görüldü.

Mandarin Oriental, Bodrum Genel Müdürü Harun Dursun, “Türkiye’nin En İyi Genel Müdürü” olarak ödüllendirilmesindeki başarısıyla ilgili olarak düşüncelerini “Turizm sektöründeki 30. yılımda bu prestijli ödülü almaktan dolayı çok gururluyum. Bu başarı  aynı zamanda Mandarin Oriental, Bodrum çatısı altında efsanevi hizmet anlayışımızı Türk misafirperverliği ile birleştirerek sergileyen, tüm özverili ekip arkadaşlarımın başarısıdır. Ayrıca yatırımcımız Astaş Holding'e de bu önemli pozisyonda beni her zaman destekledikleri için teşekkür ederim.” cümleleriyle özetledi.

2006 yılında kurulan World Luxury Hotel Awards, lüks otel endüstrisindeki başarının zirvesi olarak kabul edilmekte ve uluslararası bilinirlik, güven ve statüyü beraberinde getirmektedir. Her yıl ödül alan lüks oteller üç yüz binden fazla gezginin oyuyla belirlenmektedir.

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