Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır

Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı içindeki plaj, lokanta ve büfelerin işletmeciliği için Haziran ayında yapılan ihaleyi kazanan firma uyguladığı fiyat politikası ile büyük tepki çekti. Yıllık 4.2 milyon TL bedelle ihaleyi kazanan firmanın sunduğu hizmetlerde vatandaşlardan yüksek ücretler talep etmesi Milli Park ziyaretçileri tarafından "İhaleyi yüksek rakamlara alan firma bu fahiş fiyat politikası ile yakında Milli Park'ı halka kapatır" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

FİYATINI DUYAN KULAKLARINA İNANAMADI

Denizden ücretsiz yararlanmak isteyenler için belirli alanların ayrılmasının ardından firma tarafından koylardaki plajlara şezlong ve şemsiyeler yerleştirilip hizmete açıldı. Halka tahsis edilen bölümde yer bulamayınca plajların özel kısımlarına yönelen aileler 2 şezlong ve 1 şemsiye için kiralama bedeli olarak 200 TL ödemeleri gerektiğini duyunca ne olduklarını şaşırdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİLER

İstenen fahiş fiyat karşısında adeta şok geçiren ziyaretçiler, tepkilerini sosyal medyada da dile getirdi. Tatilciler sosyal medya üzerinden yayımladıkları mesajlarda Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi doğa harikası bir yerde halkın bu tür hizmetlerden daha ucuza faydalanması gerektiğini belirttiler. Bazı mesajlarda ise "Bu kadar da olmaz, iki şezlong bir şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır" ifadeleri yer aldı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı içindeki plaj, lokanta ve büfelerin işletmeciliği için Haziran ayında yapılan ihaleyi kazanan firma uyguladığı fiyat politikası ile büyük tepki çekti. Yıllık 4.2 milyon TL bedelle ihaleyi kazanan firmanın sunduğu hizmetlerde vatandaşlardan yüksek ücretler talep etmesi Milli Park ziyaretçileri tarafından "İhaleyi yüksek rakamlara alan firma bu fahiş fiyat politikası ile yakında Milli Park'ı halka kapatır" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

FİYATINI DUYAN KULAKLARINA İNANAMADI

Denizden ücretsiz yararlanmak isteyenler için belirli alanların ayrılmasının ardından firma tarafından koylardaki plajlara şezlong ve şemsiyeler yerleştirilip hizmete açıldı. Halka tahsis edilen bölümde yer bulamayınca plajların özel kısımlarına yönelen aileler 2 şezlong ve 1 şemsiye için kiralama bedeli olarak 200 TL ödemeleri gerektiğini duyunca ne olduklarını şaşırdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİLER

İstenen fahiş fiyat karşısında adeta şok geçiren ziyaretçiler, tepkilerini sosyal medyada da dile getirdi. Tatilciler sosyal medya üzerinden yayımladıkları mesajlarda Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi doğa harikası bir yerde halkın bu tür hizmetlerden daha ucuza faydalanması gerektiğini belirttiler. Bazı mesajlarda ise "Bu kadar da olmaz, iki şezlong bir şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır" ifadeleri yer aldı.

VATANDAŞLAR BELEDİYE PLAJLARINI TERCİH ETTİ

Milli Park'taki fiyatları çok fahiş bulan yerli turistler ile vatandaşlar tercihlerini Kuşadası Belediyesi'nin işlettiği plajlara gitmekten yana kullandı. Hizmetten ziyade tamamen ticari zihniyet ile Milli Parkın işletilmesinin üzüntü verici olduğunu belirten vatandaşlar yetkililerin gerekli denetimi yapmasını isteyerek fahiş fiyat uygulamasına son verilmesini istediler.

Arkadaşları ile birlikte Kurban Bayramı tatili için Kuşadası'na geldiklerini belirten Mert Erdem, "Milli Park bize çok keyifli ve hoş bir ortam sunuyor. Ancak 2 şezlong ve 1 şemsiye için talep edilen fiyat çok yüksek. Sonuçta burası halka açık bir alan" dedi.