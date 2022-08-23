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Kültür ve Turizm Bakanlığı yedi aylık yabancı ziyaretçi giriş istatistiklerini açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı yılın Ocak-Temmuz, yedi aylık ziyaretçi giriş istatistiklerini açıkladı. Bakanlık verilerine göre Türkiye’ye yedi ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209’u yabancı,3 milyon 165 bin 538’i de yurtdışı ikametli yurttaşlardan olmak üzere toplam 26.195.747 kişi oldu.
Turizm 23.08.2022, 13:04
Gelenlerin ülkelere göre dağılımında 2 milyon 992 bin 551 kişi ile Almanya ilk sırada. Almanya’dan gelenler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 137 arttı. Almanya’yı 2 milyon 197 bin 331 kişi ile Rusya izliyor. Rusya’dan gelenler de yüzde 41,36 arttı. İngiltere’den de 1 milyon 810 bin 248 kişi geldi.
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere dağılımı (Ocak - Temmuz)
|ZİYARETÇİ SAYISI
|Artış oranı (%)
|ÜLKE
|2020
|2021
|2022
|2022/2021
|Almanya
|619 595
|1 260 776
|2 992 551
|137,36
|Rusya
|332 955
|1 554 477
|2 197 331
|41,36
|İngiltere
|204 334
|84 749
|1 810 248
|2036,01
|Bulgaristan
|453 340
|488 978
|1 439 421
|194,37
|İran
|242 052
|431 633
|1 278 061
|196,10
|Hollanda
|157 534
|292 979
|728 991
|148,82
|Gürcistan
|347 750
|121 090
|700 533
|478,52
|Irak
|190 230
|358 446
|660 045
|84,14
|Polonya
|35 653
|249 347
|583 503
|134,01
|Fransa
|159 689
|304 149
|572 806
|88,33
|ABD
|77 128
|167 598
|519 634
|210,05
|Romanya
|87 433
|238 079
|465 496
|95,52
|İsrail
|69 421
|109 263
|422 208
|286,41
|Azerbaycan
|137 397
|186 250
|412 500
|121,48
|Kazakistan
|53 795
|166 991
|409 991
|145,52
|Ukrayna
|265 182
|1 117 436
|374 079
|-66,52
|Belçika
|87 621
|176 744
|371 004
|109,91
|Kuveyt
|59 752
|90 415
|279 274
|208,88
|Yunanistan
|115 919
|35 352
|277 879
|686,03
|Ürdün
|51 963
|145 065
|272 676
|87,97
|Avusturya
|66 370
|149 043
|268 178
|79,93
|İsveç
|45 717
|96 718
|258 307
|167,07
|Özbekistan
|50 536
|122 999
|232 550
|89,07
|Danimarka
|28 146
|49 376
|218 361
|342,24
|İsviçre
|49 035
|90 198
|206 683
|129,14
|Sırbistan
|48 825
|109 702
|201 038
|83,26
|İtalya
|43 669
|44 064
|177 607
|303,07
|Çek Cumhuriyeti
|8 434
|34 217
|160 073
|367,82
|Lübnan
|39 349
|74 342
|149 855
|101,58
|Moldova
|36 164
|102 517
|149 027
|45,37
|Litvanya
|7 665
|44 778
|137 805
|207,75
|İspanya
|34 361
|32 099
|137 755
|329,16
|K. Makedonya Cumh.
|42 804
|76 386
|137 279
|79,72
|Suudi Arabistan
|65 116
|5 801
|130 749
|2153,90
|Norveç
|16 079
|20 150
|121 226
|501,62
|Beyaz Rusya
|29 767
|112 809
|119 355
|5,80
|Fas
|43 556
|35 858
|117 643
|228,08
|Mısır
|30 863
|48 021
|115 816
|141,18
|Tunus
|35 896
|46 475
|113 366
|143,93
|Bosna Hersek
|23 429
|56 688
|112 750
|98,90
|Libya
|46 110
|86 924
|108 403
|24,71
|Hindistan
|33 844
|19 091
|108 053
|465,99
|Slovakya
|5 227
|14 713
|108 031
|634,26
|Kosova
|24 492
|65 353
|107 038
|63,78
|Pakistan
|20 603
|38 047
|100 400
|163,88
|Kanada
|19 655
|27 162
|97 297
|258,21
|KKTC
|49 009
|17 345
|91 861
|429,61
|Macaristan
|9 405
|31 517
|87 563
|177,83
|Cezayir
|45 176
|10 738
|85 068
|692,21
|Kırgızistan
|23 873
|47 956
|83 593
|74,31
|BAE
|2 636
|17 685
|81 190
|359,09
|İrlanda
|9 915
|9 833
|75 773
|670,60
|Arnavutluk
|22 129
|40 203
|75 339
|87,40
|Endonezya
|29 061
|20 918
|69 399
|231,77
|Katar
|15 527
|50 225
|68 584
|36,55
|Finlandiya
|8 914
|12 863
|67 332
|423,45
|Bahreyn
|16 138
|16 535
|60 731
|267,29
|Avustralya
|11 150
|4 791
|57 527
|1100,73
|Meksika
|10 470
|11 208
|52 040
|364,31
|Filipinler
|28 944
|27 130
|49 893
|83,90
|Letonya
|4 928
|17 302
|49 349
|185,22
|Estonya
|3 386
|18 861
|48 093
|154,99
|Çin
|31 391
|16 088
|43 958
|173,23
|Güney Kore
|33 357
|5 203
|42 349
|713,93
|Brezilya
|14 736
|6 273
|41 841
|567,00
|Tacikistan
|10 779
|19 528
|41 759
|113,84
|Kolombiya
|7 555
|9 451
|41 204
|335,98
|Portekiz
|7 163
|8 810
|37 705
|327,98
|G. Afrika Cumh.
|8 288
|2 634
|35 096
|1232,42
|Malezya
|15 608
|1 887
|34 011
|1702,38
|Hırvatistan
|9 582
|10 608
|31 613
|198,01
|Slovenya
|5 842
|6 812
|25 899
|280,20
|Sudan
|3 732
|11 277
|23 849
|111,48
|Arjantin
|6 275
|2 635
|20 169
|665,43
|Türkmenistan
|38 583
|7 277
|19 933
|173,92
|Ermenistan
|7 615
|4 010
|19 105
|376,43
|Yemen
|7 868
|9 699
|17 761
|83,12
|Karadağ
|5 906
|9 330
|15 727
|68,56
|Tayland
|6 206
|2 366
|13 551
|472,74
|Bangladeş
|3 153
|3 175
|13 267
|317,86
|Japonya
|16 775
|2 739
|12 254
|347,39
|Singapur
|4 267
|886
|10 235
|1055,19
|Venezuela
|2 096
|4 191
|10 167
|142,59
|Şili
|2 714
|910
|8 587
|843,63
|Malta
|1 605
|2 846
|7 866
|176,39
|Yeni Zelanda
|1 712
|1 052
|6 770
|543,54
|Lüksemburg
|935
|3 745
|6 638
|77,25
|G.Kıbrıs Rum Kesimi
|1 655
|808
|5 095
|530,57
|İzlanda
|327
|318
|2 233
|602,20
|YABANCI TOPLAM
|5 440 406
|10 088 603
|23 030 209
|128,28