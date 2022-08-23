Kültür ve Turizm Bakanlığı yedi aylık yabancı ziyaretçi giriş istatistiklerini açıkladı

Gelenlerin ülkelere göre dağılımında 2 milyon 992 bin 551 kişi ile Almanya ilk sırada. Almanya’dan gelenler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 137 arttı. Almanya’yı 2 milyon 197 bin 331 kişi ile Rusya izliyor. Rusya’dan gelenler de yüzde 41,36 arttı. İngiltere’den de 1 milyon 810 bin 248 kişi geldi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere dağılımı (Ocak - Temmuz)