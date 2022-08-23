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Kültür ve Turizm Bakanlığı yedi aylık yabancı ziyaretçi giriş istatistiklerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı yılın Ocak-Temmuz, yedi aylık ziyaretçi giriş istatistiklerini açıkladı. Bakanlık verilerine göre Türkiye’ye yedi ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209’u yabancı,3 milyon 165 bin 538’i de yurtdışı ikametli yurttaşlardan olmak üzere toplam 26.195.747 kişi oldu.

Turizm 23.08.2022, 13:04
Kültür ve Turizm Bakanlığı yedi aylık yabancı ziyaretçi giriş istatistiklerini açıkladı

Gelenlerin ülkelere göre dağılımında 2 milyon 992 bin 551 kişi ile Almanya ilk sırada. Almanya’dan gelenler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 137 arttı. Almanya’yı 2 milyon 197 bin 331 kişi ile Rusya izliyor. Rusya’dan gelenler de yüzde 41,36 arttı. İngiltere’den de 1 milyon 810 bin 248 kişi geldi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere dağılımı (Ocak - Temmuz)

ZİYARETÇİ SAYISI Artış oranı (%)
ÜLKE 2020 2021 2022 2022/2021
Almanya 619 595 1 260 776 2 992 551 137,36
Rusya 332 955 1 554 477 2 197 331 41,36
İngiltere 204 334 84 749 1 810 248 2036,01
Bulgaristan 453 340 488 978 1 439 421 194,37
İran 242 052 431 633 1 278 061 196,10
Hollanda 157 534 292 979 728 991 148,82
Gürcistan 347 750 121 090 700 533 478,52
Irak 190 230 358 446 660 045 84,14
Polonya 35 653 249 347 583 503 134,01
Fransa 159 689 304 149 572 806 88,33
ABD 77 128 167 598 519 634 210,05
Romanya 87 433 238 079 465 496 95,52
İsrail 69 421 109 263 422 208 286,41
Azerbaycan 137 397 186 250 412 500 121,48
Kazakistan 53 795 166 991 409 991 145,52
Ukrayna 265 182 1 117 436 374 079 -66,52
Belçika 87 621 176 744 371 004 109,91
Kuveyt 59 752 90 415 279 274 208,88
Yunanistan 115 919 35 352 277 879 686,03
Ürdün 51 963 145 065 272 676 87,97
Avusturya 66 370 149 043 268 178 79,93
İsveç 45 717 96 718 258 307 167,07
Özbekistan 50 536 122 999 232 550 89,07
Danimarka 28 146 49 376 218 361 342,24
İsviçre 49 035 90 198 206 683 129,14
Sırbistan 48 825 109 702 201 038 83,26
İtalya 43 669 44 064 177 607 303,07
Çek Cumhuriyeti 8 434 34 217 160 073 367,82
Lübnan 39 349 74 342 149 855 101,58
Moldova 36 164 102 517 149 027 45,37
Litvanya 7 665 44 778 137 805 207,75
İspanya 34 361 32 099 137 755 329,16
K. Makedonya Cumh. 42 804 76 386 137 279 79,72
Suudi Arabistan 65 116 5 801 130 749 2153,90
Norveç 16 079 20 150 121 226 501,62
Beyaz Rusya 29 767 112 809 119 355 5,80
Fas 43 556 35 858 117 643 228,08
Mısır 30 863 48 021 115 816 141,18
Tunus 35 896 46 475 113 366 143,93
Bosna Hersek 23 429 56 688 112 750 98,90
Libya 46 110 86 924 108 403 24,71
Hindistan 33 844 19 091 108 053 465,99
Slovakya 5 227 14 713 108 031 634,26
Kosova 24 492 65 353 107 038 63,78
Pakistan 20 603 38 047 100 400 163,88
Kanada 19 655 27 162 97 297 258,21
KKTC 49 009 17 345 91 861 429,61
Macaristan 9 405 31 517 87 563 177,83
Cezayir 45 176 10 738 85 068 692,21
Kırgızistan 23 873 47 956 83 593 74,31
BAE 2 636 17 685 81 190 359,09
İrlanda 9 915 9 833 75 773 670,60
Arnavutluk 22 129 40 203 75 339 87,40
Endonezya 29 061 20 918 69 399 231,77
Katar 15 527 50 225 68 584 36,55
Finlandiya 8 914 12 863 67 332 423,45
Bahreyn 16 138 16 535 60 731 267,29
Avustralya 11 150 4 791 57 527 1100,73
Meksika 10 470 11 208 52 040 364,31
Filipinler 28 944 27 130 49 893 83,90
Letonya 4 928 17 302 49 349 185,22
Estonya 3 386 18 861 48 093 154,99
Çin 31 391 16 088 43 958 173,23
Güney Kore 33 357 5 203 42 349 713,93
Brezilya 14 736 6 273 41 841 567,00
Tacikistan 10 779 19 528 41 759 113,84
Kolombiya 7 555 9 451 41 204 335,98
Portekiz 7 163 8 810 37 705 327,98
G. Afrika Cumh. 8 288 2 634 35 096 1232,42
Malezya 15 608 1 887 34 011 1702,38
Hırvatistan 9 582 10 608 31 613 198,01
Slovenya 5 842 6 812 25 899 280,20
Sudan 3 732 11 277 23 849 111,48
Arjantin 6 275 2 635 20 169 665,43
Türkmenistan 38 583 7 277 19 933 173,92
Ermenistan 7 615 4 010 19 105 376,43
Yemen 7 868 9 699 17 761 83,12
Karadağ 5 906 9 330 15 727 68,56
Tayland 6 206 2 366 13 551 472,74
Bangladeş 3 153 3 175 13 267 317,86
Japonya 16 775 2 739 12 254 347,39
Singapur 4 267 886 10 235 1055,19
Venezuela 2 096 4 191 10 167 142,59
Şili 2 714 910 8 587 843,63
Malta 1 605 2 846 7 866 176,39
Yeni Zelanda 1 712 1 052 6 770 543,54
Lüksemburg 935 3 745 6 638 77,25
G.Kıbrıs Rum Kesimi 1 655 808 5 095 530,57
İzlanda 327 318 2 233 602,20
YABANCI TOPLAM 5 440 406 10 088 603 23 030 209 128,28
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