Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Nevruz ateşinden atladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u ziyaret etti. Bakan Ersoy ve Genel Sekreter Kaseinov birlikte Nevruz ateşini yaktıktan sonra ateşin üzerinden atladılar ve Nevruz Bayramı geleneği olan çekiçle örs üzerinde demir dövdü. Program Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun dans gösterileriyle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u ziyaret etti. Bakan Ersoy ve Genel Sekreter Kaseinov birlikte Nevruz ateşini yaktıktan sonra ateşin üzerinden atladılar ve Nevruz Bayramı geleneği olan çekiçle örs üzerinde demir dövdü. Program Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun dans gösterileriyle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u ziyaret etti. Bakan Ersoy ve Genel Sekreter Kaseinov birlikte Nevruz ateşini yaktıktan sonra ateşin üzerinden atladılar ve Nevruz Bayramı geleneği olan çekiçle örs üzerinde demir dövdü. Program Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun dans gösterileriyle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u ziyaret etti. Bakan Ersoy ve Genel Sekreter Kaseinov birlikte Nevruz ateşini yaktıktan sonra ateşin üzerinden atladılar ve Nevruz Bayramı geleneği olan çekiçle örs üzerinde demir dövdü. Program Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun dans gösterileriyle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u ziyaret etti. Bakan Ersoy ve Genel Sekreter Kaseinov birlikte Nevruz ateşini yaktıktan sonra ateşin üzerinden atladılar ve Nevruz Bayramı geleneği olan çekiçle örs üzerinde demir dövdü. Program Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun dans gösterileriyle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u ziyaret etti. Bakan Ersoy ve Genel Sekreter Kaseinov birlikte Nevruz ateşini yaktıktan sonra ateşin üzerinden atladılar ve Nevruz Bayramı geleneği olan çekiçle örs üzerinde demir dövdü. Program Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun dans gösterileriyle devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u ziyaret etti. Bakan Ersoy ve Genel Sekreter Kaseinov birlikte Nevruz ateşini yaktıktan sonra ateşin üzerinden atladılar ve Nevruz Bayramı geleneği olan çekiçle örs üzerinde demir dövdü. Program Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun dans gösterileriyle devam etti.

Etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, “Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Nevruz'un dünya halklarının ortak kültürleri arasında kabul edilmesindeki anlam çok önemli. Türk ülkelerinin Türk soyu ülkelerinin ortak kültürünün bir parçası artık dünya kültürüyle birlikte. Bizim amacımız zaten Türksoy etkinliklerinin bütün dünya genelinde yaygınlaştırmak Türksoyu'nun kültür ilişkilerini her geçen yıl daha kuvvetli hale gelmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Türksoy Genel Sekreteri Kaseinov ise insanlık tarihi boyunca tüm halkların baharın gelişini bayram havasında karşıladığını ifade ederek, “Bu gün bir arada kutladığımız geleneksel etkinliklerimizden nevruz, Türk dünyasını ortak kültürel değerlerle birbirlerine bağlayan, örf ve adetlerin uygulanmasına, sergilenmesine ve güçlenmesine vesile olan bir dostluk, paylaşma, dayanışma bayramıdır. Halklarımızın bu kadim geleneğini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Türksoy, üye ülkelerinin büyükelçiliklerinin de katkılarıyla 1995 yılından itibaren Türkiye'de ve Türk Cumhuriyetleri'nde Nevruz kutlamaları düzenlemektedir” açıklamalarında bulundu.

Nevruz Bayramı'nın dünya halklarının ortak kültür değeri olması adına somut sonuçlar alındığını dile getiren Genel Sekreter Kaseinov, “21 Mart'ın uluslararası Nevruz günü olarak kabul edilmesinin ardından Türksoy olarak yüzden fazla sanatçının katılımıyla birleşmiş milletler sahnesinde büyük nevruz kutlaması düzenleyerek bu ulu bayramımızı taçlandırdık. Birleşmiş Milletler ve Unesco Genel Merkezi'nde ikişer defa kutladığımız Nevruz'un Türk Cumhuriyetlerinin yanı sıra, Avrupa ve balkanların bir çok önemli kültür merkezi ve kentinde, Türkiye'nin altmıştan fazla ilinde kutlanması bizler için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur” diye konuştu.

Türk insanını birbirine bağlayan, ortak geçmişini ve kültürünü yaşatan Nevruz gibi milli bayramlarımıza sahip çıkmanın birlik ve beraberliğimizi yücelteceğini belirten Genel Sekreter Kaseinov, “Bu çabalarımızda bizlere en büyük gücü ve desteği şüphesiz başta Türkiye Cumhuriyeti kültür bakanlığı olmak üzere üye ülkelerimizin kültür bakanlıkları vermektedir” dedi.

Etkinlik sonunda Genel Sekreter Kaseinov, Bakan Ersoy'a hediye takdim etti.