Koronavirüs turizmdeki küresel büyümeyi engelleyecek

Turizmci Hüseyin Baraner turizm gündemini değerlendirdi. Koronavirüsün büyüme hedeflerine olası etkilerini analiz eden Baraner'in yazısı için tıklayınız...
11 Mart 2020 Çarşamba 13:06
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Son Güncelleme: 11.03.2020 13:58
Turizmci Hüseyin Baraner "Koronavirüs otellerin ibresini Avrupa kaynak pazarlarına döndürüyor. " dedi. Koronavirüsün turizm sektöründeki büyüme hedeflerini değerlendiren Baraner, "Koronavirüs turizmdeki küresel büyümeyi engelleyebilir" diye yazdı.
Turizmci Hüseyin Baraner turizm gündemini değerlendirdi. Koronavirüsün büyüme hedeflerine olası etkilerini analiz eden Baraner'in yazısı için tıklayınız...