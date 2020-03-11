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Koronavirüs turizmdeki küresel büyümeyi engelleyecek

Turizmci Hüseyin Baraner "Koronavirüs otellerin ibresini Avrupa kaynak pazarlarına döndürüyor. " dedi. Koronavirüsün turizm sektöründeki büyüme hedeflerini değerlendiren Baraner, "Koronavirüs turizmdeki küresel büyümeyi engelleyebilir" diye yazdı.

Koronavirüs turizmdeki küresel büyümeyi engelleyecek

Turizmci Hüseyin Baraner "Koronavirüs otellerin ibresini Avrupa kaynak pazarlarına döndürüyor. " dedi. Koronavirüsün turizm sektöründeki büyüme hedeflerini değerlendiren Baraner, "Koronavirüs turizmdeki küresel büyümeyi engelleyebilir" diye yazdı.

11 Mart 2020 Çarşamba 13:06
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Koronavirüs turizmdeki küresel büyümeyi engelleyecek

Turizmci Hüseyin Baraner turizm gündemini değerlendirdi. Koronavirüsün büyüme hedeflerine olası etkilerini analiz eden Baraner'in yazısı için tıklayınız...

Son Güncelleme: 11.03.2020 13:58
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