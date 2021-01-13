Korona virüs turizm sektörüne nasıl zarar verdi?

Dünya Turizm Örgütü'nün, 2020 yılı verilerine ilişkin çalışma yapan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, henüz resmi veriler açıklanmamakla birlikte UNWTO’un öngörüsünün korona virüs salgınının dünya genelinde ekonomik kaybının 1 trilyon doların üzerinde olduğunu açıkladı.

1 MİLYAR TURİST SEYAHATE ÇIKAMADI

Pandemi nedeniyle seyehate çıkamayan 1 milyar turistin olduğunu dile getiren Yavuz, buna göre en büyük kaybın 185 milyar dolarla ABD’de olduğunu belirtti. Yavuz, ülkeler ve milyar dolar olarak kayıplarını şöyle sıraladı:

İspanya 56.7, Fransa 50.4, Tayland 46.2, Almanya 42, İtalya 35, İngiltere 34.3, Avustralya 33.6, Japonya 31.5, Çin 28, Türkiye 25.5, Hindistan 21, Avusturya 16.8 milyar dolar.”

100 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALDI

100 milyon turizm çalışanının işsiz kaldığını ifade eden Yavuz, "Bu 12 ülkeden hiçbiri üst üste iki kez bu kayıpla baş edemez. Henüz yaklaşık 100 milyon turizm çalışanının işsiz kaldığı ve turizmin en az 50 sektöre yaptığı katkının boyutlarına gelemedik. Pandemi sonrası bu ülkelerden bazılarının yeri değişecek, belki bazıları bu tabloya hiç giremeyecek. Mesela Fransa artık dünya birincisi olmayacak. İngiltere’nin Brexit ve korona sonrası yönü hiç belli değil. Çin, Japonya gibi Uzak Asya ülkeleri en derin kayıplara maruz kalacaklar” diye konuştu.

AKDENİZ ÜLKELERİ ŞANSLI

Bu süreçte yakın, güneşli, ferah, sağlık altyapısı kuvvetli ülkelerin öne çıkacağını kaydeden Yavuz, özellikle Adalar, Adria Kıyıları ve Türkiye’nin de içinde olduğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz ülkelerinin daha çok şansı olduğunu kaydetti. Corona sürecinde yaşanan tecrübeler, kamuoyuyla paylaşılan haber ve resimlerin misafirlerin hala hafızalarında olduğuna dikkati çeken Yavuz, turist ile corona sürecini birlikte yönetebilen Antalya dışında pek fazla destinasyonun da olmadığını söyledi. Yavuz, "Dünya’da 2020 yılında 3 milyon turistin gittiği bir tatil destinasyonu olduğunu düşünmüyorum” dedi.