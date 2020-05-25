Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.764
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3074
EURO
7.4186

"Korona virüs sonrası turizmcilere tavsiyeler"

İnsanlar kendi ruhundaki destinasyonlara seyahat etmek isteyecekler. Bırakın dalıp gittiklerinde onları rahatsız edecek her şeyi engelleyin.

"Korona virüs sonrası turizmcilere tavsiyeler"

İnsanlar kendi ruhundaki destinasyonlara seyahat etmek isteyecekler. Bırakın dalıp gittiklerinde onları rahatsız edecek her şeyi engelleyin.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 21:05
2021 Okunma
"Korona virüs sonrası turizmcilere tavsiyeler"

Aşırı hijyen değil, bilakis maddenin, malzemenin doğal, saf ve sahici hali huzur verecek onlara…

Önemsiz değerlerin bekçiliği bitiyor, insanlar kendi bekçiliklerini yapacaklar. Müsterinin kendisi ile "benim sağlığım, benim huzurum, benim sevdam, benim kondisyonum" fısıldamaları yeni ürünler için bir arayışın her gün yükselen seslerine dönüşecek çok yakın bir tarihte. 

Gri renk değildir, renklerin hasta ve kederli halidir. Renk ruhun coşkusunu ateşler. Siz de işletmenizin kabuğunu kırın, içindeki gerçek rengi ortaya çıkarın; çiçek açmayan yerde ne mutluluk, ne de memnuniyet yeşerir. 

Kapkaracılıktan uzak durun. 

Siz de kişiliğinizle, dünya görüşünüzle müşteriye rengarenk yaklaşın, masmavi selâmlaşın, yeşil yeşil bakın. Berrak ve sade olun. 

Sönük, düşük, patlak hizmet alışkanlıklarına kuvvetlice 'hayır' deyin. 

Silkinin ve parlayın. 

Kendinize ve amirinize „ben bu işin en iyisini yapacağım“ deyin. Kendinize söz verin, sektör adına and için ve yapmaya hemen başlayın. Siz istedikçe imkanlarınız artacak, engeller azalacak, hizmetiniz güçlenecek, müşteri memnuniyetiniz artacak. 

Sosyal mesafede asosyal kalmayın. Nitelikli espri kabiliyetinizi artırın. Gözlerinizin içine ışık yükleyin. Yüzünüzü çevirdiğiniz insanı aydınlatın.

Pusuda yatmayın, tuzakta beklemeyin, çukur kazmayın, zarf atmayın. 

Temiz çocuklar grubuna katılın.

Aşırı dürüst olun; bakın hiç bir beden ağrınız kalmayacak, kara zeytin bile size bonfileden daha tatlı gelecek. Dürüstlerin elleri tatlı olur. Demledikleri çayları şekersiz içebilirsiniz. Bal gibidir…

Personel sadece eğitim ile yeşermez. Onları sevdiğinizi, saydığınızı belli edin. Onlarla çay saatleri düzenleyin, dertleşin. Karşılıklı sevgi ve saygı hizmet kalitesinin en rafine yağıdır. Ancak o zaman hizmet tertemiz ve kusursuz akar bir tek bardak, bir tek tabak bile kırılmadan, bir bakarsınız işletmede bir ahenk başlar gider herkes şaşırır. Müşteri de bu otel içi dost durumu hisseder, o da çok mutlu olur, sevinir…

En alttakileri korumak insanı yukarıya çıkarır, yüceltir; en üsttekilere aşırı yalakalık insanı aşağıya çeker, yere düşürür.

Seçim sizin!

Hergün ayaklar altında 'en büyük benim!" diyeceğinize, gönüllerin üst kat localarında sade bir yer kapın kendinize. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz o zaman, yaslanın hayatin filmini gönül rahatlığı ile izleyin. 

Karakter hijyeninizi artırın.

Sizi etkileyen, "ben de onun gibi olmak istiyorum!" dediğiniz parlak turizmcilerin, kanaat önderlerinin, duayenlerin geçmişine bakın, kaç insana faydası olmuş, kaçına zarar vermiş? Hak çalmış, emek gasp etmiş mi? Yalancı mı, doğrucu mu, her devrin adamı mı? Topluma, sektöre fedakâr mı? Hayatında kimi savunmuş, neyi korumuş bir inceleyin. 

Ona göre ilişkinizi düzenleyin, hayranlığınızı yeniden formatlayın, hayal ve beklentiletinizi güncelleyin. 

Herkese kanmayın.

Unutmayın, bilgi ve tecrübe sadece namuslu ve temiz adamların elinde sizi nihai neticeye vardıracaktır.

Kendinize mütevazi, çevrenize bonkör olun.

Hayvanlar sizi görünce size doğru koşsunlar, insanlar sizin geldiğinizi farkedince size doğru yaklaşsınlar. Yolda yürürken çiçekler yüzünü size dönsün. Güller ağlamayı bıraksın. Bunu hayatta mutlaka başarın. Yoksa bu dünyadan göç ederken yaşadım diyemezsiniz.

İyi bayramlar

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KONYAALTI PLAJI YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR
KONYAALTI PLAJI YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR
Denizde milyon dolarlık bayram keyfi
Denizde milyon dolarlık bayram keyfi
Her bayram binlerce tatilciyi ağırlayan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı martılara kaldı
Her bayram binlerce tatilciyi ağırlayan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı martılara kaldı
Türkiye en çok ziyaretçi alan 6'ncı ülke
Türkiye en çok ziyaretçi alan 6'ncı ülke
Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar
Bakan Ersoy'dan turizm sektörü için önemli açıklamalar
Yazın ucuza tatil imkanı... Rezervasyonlar da 10 Haziran'a kadar uzatıldı
Yazın ucuza tatil imkanı... Rezervasyonlar da 10 Haziran'a kadar uzatıldı
Alman Bakan Maas: 'Türkiye, Alman ve Avrupalı turistler için yeniden tatil destinasyonu olabilir'
Alman Bakan Maas: 'Türkiye, Alman ve Avrupalı turistler için yeniden tatil destinasyonu olabilir'
Turist trafiği için temaslar sıklaştı
Turist trafiği için temaslar sıklaştı
Almanya'da Türk turizmi için kritik toplantı! Hüseyin Baraner yazdı
Almanya'da Türk turizmi için kritik toplantı! Hüseyin Baraner yazdı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy normalleşme planlarını açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy normalleşme planlarını açıkladı
Tatilcilere güzel haber: Denizden virüs bulaşmaz
Tatilcilere güzel haber: Denizden virüs bulaşmaz
Turgut Torunoğulları: “TURİZM SEKTÖRÜ ZORLU BİR SÜRECİN EŞİĞİNDE”
Turgut Torunoğulları: “TURİZM SEKTÖRÜ ZORLU BİR SÜRECİN EŞİĞİNDE”
MÜSİAD VE İHATO’DAN COVID-19 SONRASI İÇ TURİZM RAPORU
MÜSİAD VE İHATO’DAN COVID-19 SONRASI İÇ TURİZM RAPORU
Korona sebebiyle mahsur kalan turistler, hem çalışıp hem tatil yapıyorlar
Korona sebebiyle mahsur kalan turistler, hem çalışıp hem tatil yapıyorlar
Turizmde normalleşme haritası hazır
Turizmde normalleşme haritası hazır
Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
TÜRKİYE'NİN 2020 TURİZM YOL HARİTASI BELİRLENİYOR
TÜRKİYE'NİN 2020 TURİZM YOL HARİTASI BELİRLENİYOR
"Turizm ülkeyi, acentalar turizmi ayağa kaldırır"
"Turizm ülkeyi, acentalar turizmi ayağa kaldırır"
Hüseyin Baraner yazdı: ‘2020, 2021, 2022, 2023 yılları nasıl olacak?’
Hüseyin Baraner yazdı: ‘2020, 2021, 2022, 2023 yılları nasıl olacak?’
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Türk turizmini ayakta tutmak için mücadele ediyoruz
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: Türk turizmini ayakta tutmak için mücadele ediyoruz

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim