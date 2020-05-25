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KONYAALTI PLAJI YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Giriş çıkışları kapatılan dünyaca ünlü sahil, sosyal mesafeli açılışa hazırlanıyor. Antalya'nın giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Covid-19 tedbirleri kapsamında şezlong ve şemsiyeler için sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlıklar başladı

KONYAALTI PLAJI YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Giriş çıkışları kapatılan dünyaca ünlü sahil, sosyal mesafeli açılışa hazırlanıyor. Antalya'nın giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Covid-19 tedbirleri kapsamında şezlong ve şemsiyeler için sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlıklar başladı

25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:59
2010 Okunma
KONYAALTI PLAJI YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Koroma Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna ‘sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor.

Ramazan Bayramı sonrası hareketlenmesi beklenen iç turizmde yerli ve yabancı turistler için sahil, korona virüs tedbirlerine uygun düzenleniyor.

Her yıl milyonlarca turistin uğrak yeri haline gelen kentte, yaz aylarında tıklım tıklım dolan sahilde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy`un turizmde normalleşme sürecine ilişkin haziran ayını göstermesiyle birlikte bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahilde çalışma başlattı.

Belediye ekipleri, şezlong ve şemsiyeleri sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yerleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda bölgedeki işletmelerde plaj kısmındaki güneşlenme aralıklarını belirgin şekilde kurallara uygun şekilde hazırlayacak.

Plajın giriş kısmında da belediyeye ait sosyal tesiste hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Plajın içerisindeki yürüyüş yolu da aynı şekilde sosyal mesafeye uygun şekilde tasarlanacak. 

Son Güncelleme: 25.05.2020 18:03
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