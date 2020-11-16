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Keçilerin zirveye yolculuğu havadan görüntülendi

Artvin’de keçilerin dağın zirvesine tırmanışı havadan görüntülendi. Görüntülerde dağcıların ekipmanlarla bile tırmanması güç olan kayalıklarda hızla ilerleyen keçiler renkli görüntüler oluşturdu.

Turizm 16.11.2020, 13:08
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Keçilerin zirveye yolculuğu havadan görüntülendi

Yemyeşil örtüsü ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen Artvin’in Yusufeli ilçesinde keçilerin zorlu yolculuğu havadan görüntülendi. Keçilerin Kaçkar Dağları eteklerinde zirveye doğru yolculuğu belgesel niteliğinde görüntüler ortaya çıkarttı. Çekilen görüntülerde dik kayalıklarda hızla hareket edebilen keçiler ilginç görüntüler oluşturdu. Dağa tırmanırken bir an olsun annesinin peşinden ayrılmayan yavru keçinin ise zirveye kolaylıkla çıktığı görüldü.

#dağ #keçi #Artvin
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