Katar Ulusal Turizm Konseyi’nden Doha'yı ziyaret edeceklere 10 ipucu

Ziyaretçilere her zaman kusursuz bir deneyim yaşatmaktan gurur duyan QNTC ve turizm sektörü için Katar'ın yüksek misafirperverlik standartlarını korumak ve geliştirmek en önemli öncelik. Yerel halkın misafirperver ve arkadaş canlısı ruhu, ülke kültürünün derinliklerine işlemiş ve sadece turizm sektöründe değil, yiyecek ve içecekten sosyal hayata, kültüre, dine ve bunların da ötesine günlük yaşamın her alanında rastlanılan bir özellik.

Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri ve Qatar Airways Grup İcra Kurulu Başkanı Akbar Al Baker şunları söyledi: “Katar'da kültürel mirasımızla gurur duyuyoruz ve bunu uluslararası misafirlerimizle paylaşmak için her fırsatı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ulusumuza refah getirmeyi amaçlayan Katar Ulusal Vizyonu 2030'un bir parçası olarak, tüm ziyaretçilerin burada kaldıkları süre boyunca en yüksek standartlarda ağırlama ve hizmetten yararlanmalarını sağlamak için çok sıkı bir şekilde çalıştık. 2021 yılı ve sonrasında ülkemize gelecek olan ziyaretçileri ağırlamayı beklerken turizm teklifimizi sürekli olarak güçlendiriyoruz."

Yerlilerden ilk 10 ipucu:

1.Kahve sanatı: Karşılıklı kahve içmek Katar sosyal yaşamının önemli bir parçasıdır ve kahvenin servis edilmesiyle ilgili gelenekler, Katar'ın meşhur misafirperverliğinin bir kanıtıdır. Kahve daima "dallah" olarak bilinen geleneksel bir cezveden servis edilir ve "finjaan"ın (narin bir fincan) içine dökülür. Yerliler fincanlarını daima sağ elleriyle tutarlar ve içeceklerini ağzına kadar doldurmaktan kaçınırlar. Kahve içmek Katar kültürünün o kadar derin bir parçasıdır ki bir fincan kahveyi reddetmek kabalık olarak görülür!

2.Akşam yemeği misafirleri için kullanışlı bir ipucu: Yemekte misafir ağırlamak Katar kültürünün temel bir parçasıdır ve birlikte yemek yemek aile yaşamı ve sosyal yaşamın temelidir. Yerel halkın yiyecekleri sadece sağ elleriyle uzattığı, hatırlanması gereken önemli bir ipucudur - sizin de bu geleneğe uymanız Katarlı ev sahiplerini etkileyecektir. Geleneksel bir Katar yemeğini denemek için en iyi yerlerden biri, Souq Waqif'de bulunan Shay Al Shoomos'tur. Misafirler, sos ve pişmiş sebzelerle karıştırılmış küçük ekmek parçalarından oluşan margoga ve geleneksel Arap krepleri olan regag gibi çeşitli yerel lezzetleri burada tadabilirler.

3.Bir veya iki yudum: Turistler, ülke çapında bol miktarda bulunan otel restoranlarında en gözde içeceklerinin tadını çıkarabilirler. Özel bir akşam için, Umman Denizi'ne ve başkentin silüetine bakan ve mükemmel bir günbatımı manzarasına sahip olan Nobu Doha'yı ziyaret etmeye değer. Alternatif olarak, hem Katar hem de Orta Doğu'nun önde gelen yemek ve eğlence deneyimi olarak seçilen La Cigale'nin 15. katta yer alan çatı terasında Doha silüetinin keyfini ister gün ışığında isterseniz yıldızların altında çıkarabilirsiniz.

4.Kutsal ay: Ramazan her yıl 30 gün boyunca sürer ve Ay'ın görüntüsüne göre başlar ve sona erer. Kutsal ay, Katar'da ve tüm dünyada Müslümanlar tarafından kutlanır ve bu ay boyunca namaz, cemaat ve oruç tutma ön plana çıkar. Kutsal ay sona erdiğinde, herkes ziyafet, hikaye anlatımı ve oyunlarla dolu bir kutlama dönemi olan Ramazan Bayramı için bir araya gelir. Ramazan ve oruç, İslam inancının beş şartından biridir ve bu inancın gerekliliklerini yerine getirmeyenlerin ibadet ve oruç saatlerinin farkında olması saygılı bir davranıştır. Katar'ı kutsal ayda ziyaret ederseniz, her akşam orucunuzu yerli halkla birlikte açmak için oruç saatlerini kontrol etmeye değer!

5.Etkilemek için giyinin: Katar, giyim konusunda nispeten rahat bir ülke olsa da hem erkeklerin hem de kadınların omuzlarını ve dizlerini örtmeleri tavsiye edilir. Mayolarını giyinip güneşlenmek isteyenler bunu birçok özel otel havuzundan veya plajından birinde yapabilirler. Bunlar arasında Doha'nın en yüksek yüzme havuzuna sahip Aleph Doha Residences by Hilton veya el değmemiş beyaz kumlu özel plajı ile St Regis Doha yer alır.

6.Ve rahatlayın: Orta Çağ'dan kalma hamam kültürüyle sağlıklı yaşam, Ortadoğu ve Arap kültüründe köklü bir yere sahiptir. Katar ziyaretleri sırasına arkalarına yaslanıp gevşemek isteyenler için, çok çeşitli dinlendirici terapiyi ve olanağı sunan, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda spa bulunur. Doha'daki Sharq Village & Spa Hamam Deneyimi için tavsiye edilirken, ülkenin en kuzey noktasında bulunan ödüllü Zulal Wellness Resort, bölgedeki türünün en büyüğü tesis olma özelliğine sahiptir.

7.Ana dil: Katar'da insanların çoğunluğu İngilizce konuşurken, dil ve lehçeleriyle bu kozmopolit destinasyona zenginlik katan, başka ülkelerden gelen çok sayıda insan vardır. Ancak resmi dil Arapçadır ve birkaç kelime veya cümle öğrenmek ülkeye ilginizi gösterebilir. Arapçada "Merhaba” kelimesi 'marhabaa'dır ve "teşekkür ederim" kelimesi 'shukraan'dır. Kendilerini Arap kültürüne kaptırmak isteyen misafirler mutlaka Katar Ulusal Müzesi veya İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etmelidir.

8.Elle çizilmiş kına dövme: Sünnet (övgüye değer bir İslami uygulama) olarak kabul edilen ve kadınların ellerini süslemek için kullanılan kına dövmeleri, çoğunlukla düğünler veya bayramlar gibi özel kutlamalarda tercih edilir. Her motif benzersizdir ve birçok aile kına gecesi kutlamalarına ev sahipliği yapar. Kına dövmesi yaptırmak için kına tezgahlarının yıl boyunca açık olduğu Souq Waqif'i ziyaret edin.

9.Tatil eğlencesi: Katarlılar, Ramazan ayının ortalarında, 14. günde, çocukların oruç tutma çabalarını takdir etmeleri için eğlenceli bir gelenek olan Garangao'yu kutlar. Garangao sırasında çocuklar, akşam namazından sonra geleneksel kıyafetler giyerler, süslenmiş bir çanta taşırlar ve mahallelerini Garangao şarkıları söyleyerek ziyaret ederler ve tatlı veya kuruyemiş gibi ikramlar toplarlar. Katar'ı bu zamanda çocuklarla ziyaret edecek olanlar, Katar Ulusal Müzesi ya da Mall of Qatar dahil ülke genelinde düzenlenen kutlamalara katılabilirler.

10.Kuş izleme: Şahinle avlanma bölgenin tarihinde hayati bir rol oynar ve UNESCO tarafından yaşayan bir insan mirası olarak kabul edilir. Kuşlar, avlamak ve terbiyecileri olan Bedevilerin emirlerine uymak için eğitilir. Ziyaretçiler, bu zarif kuşları tüneklerinde otururken Falcon Souq'da ziyaret edebilir. Ülkeyi bu zamanda ziyaret edecek kadar şanslıysanız, her yıl Ocak ayında düzenlenen Katar Şahin Festivali kaçırılmayacak bir etkinliktir.

QNTC, Katar mirası ve kültürü açısından zengin, gerçek anlamda otantik bir deneyim yaşamaları için uluslararası ziyaretçilerini ağırlamayı dört gözle bekliyor. Katar'ın kültürü ve gelenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu internet adresini ziyaret edin: https://www.visitqatar.qa/en/ about-qatar/majlis-and-its- tradition-in-qatar

Medya ile ilgili sorular için lütfen QNTC Basın Ofisi ile iletişime geçin:

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Katar Ulusal Turizm Konseyi (QNTC) Hakkında

Katar Ulusal Turizm Konseyi'nin misyonu, Katar'ı, kültürel özgünlüğün modernlikle buluştuğu ve dünyanın her yerinden insanların kültür, spor, iş ve aile eğlencesi alanlarında sunulan benzersiz teklifleri deneyimlemek için bir araya geldiği bir yer haline getirmektir.

QNTC’nin çalışmaları, ülkenin turizm olanaklarını çeşitlendirmeyi ve ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaları artırmayı amaçlayan Katar Ulusal Turizm Sektörü Stratejisi (QNTSS) tarafından yönlendirilmektedir.

QNTSS'nin kuruluşundan bu yana Katar 14 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlamıştır. Katar turizm sektörünün ekonomi üzerindeki etkisi, daha fazla çeşitlilik içeren bir ekonomi ve daha aktif bir özel sektör arayışları çerçevesinde hükümetin 2017 yılında turizmi öncelikli sektör olarak belirlemesiyle giderek daha görünür hale gelmektedir.