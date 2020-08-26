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Katar, turizm sektörü için “Temiz Katar” programını başlattı

Katar Ulusal Turizm Konseyi’nin, Halk Sağlığı Bakanlığı ile iş birliği yaparak başlattığı öncü girişim, Katar’da iç ve dış turizmi canlandırmayı hedefliyor.

Turizm 26.08.2020, 16:29
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Katar, turizm sektörü için “Temiz Katar” programını başlattı

Katar Ulusal Turizm Konseyi (QNTC), Katar Halk Sağlığı Bakanlığı ile ortaklaşa başlattığı “Temiz Katar” programı ile ülkeye gelecek turistler için güvence sağlıyor.

Dünya çapındaki en güçlü ve üst düzey güvenilirlikteki uygulamaların kapsamlı incelenmesinin ardından geliştirilen çok aşamalı Temiz Katar programı, ülkedeki tüm turistik mekanlarda hijyen ve temizlik için olabilecek en yüksek standartların ötesine geçiyor. Temiz Katar programı ilk testlerin ardından, Katar’ın yeniden açılış planının birinci aşaması için geçen Mayıs ve Haziran aylarında başlatıldı. Detaylı inceleme ve sürekli iyileştirmelerle başlangıç aşamasına hazır hale gelen program, restoranlar ve alışveriş merkezleri gibi sektörlerde de uygulanmaya başlıyor.

Programın ilk aşamasıyla, tüm otel işletmelerinin uyması gereken sterilizasyon ve dezenfeksiyon standartlarının yanında, turizm çalışanları ve turistlerin de sağlığını korumaya yönelik önlemlerin belirlenmesi de amaçlandı. Program, Katar devleti tarafından Covid-19'un yayılmasını engellemeye yönelik olarak yayınlanan mevzuatla tam uyumlu olmasının yanı sıra oteller ve diğer konaklama tesisleri tarafından alınan ek önlemleri de içeriyor. “Temiz Katar” programı çerçevesindeki koşulları sağlayan oteller, turistler için güvence onayı olan "Temiz Katar" sertifikasını almaya hak kazanıyor. Programın başlamasından bu yana, yaklaşık 100 otel “Temiz Katar” sertifikasını alırken, çok sayıda tesisin de sertifikasyon için inceleme süreci devam ediyor.

Katar’da dört aşamalı yeniden açılış planının üçüncü aşaması halen devam ediyor. Otel ve benzeri konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, sağlıklı yaşam kulüpleri ile güzellik ve kişisel bakım salonlarının birçoğunu içeren yeniden açılış planı, tüm tedbirlerin istisnasız uygulanmasıyla dikkat çekiyor.

Katar Halk Sağlığı Bakanı Dr. Hanan Muhammed El-Kuveyri, Temiz Katar programıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Temiz Katar programının hayata geçirilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin tüm otellerinde Katar sakinlerine güvenli ve sağlıklı bir turizm deneyimi sağlamak için Ulusal Turizm Konseyi ile iş birliği yaparak koronavirüsün (Covid-19) yayılımını engellemek, Katar halkının sağlığı ve refahının sürdürülebilirliği konusundaki başarımızın devamını sağlamak için bu girişimin yaygınlaşması ve diğer sektörlerde de uygulanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Katar Ulusal Turizm Konseyi Genel Sekreteri ve Qatar Airways Grup CEO’su Ekber El Bekir de Temiz Katar programının Katar Ulusal Turizm Konseyi (QNTC) tarafından hayata geçirilen çok sayıdaki uygulamadan biri olduğunu ifade etti: “Önemli bir iş birliğinin sonucu olan Temiz Katar programı, turizm sektörünün yeniden konuklarımızla buluşmasını ve onların Katar’ın dünyaca ünlü misafirperverliğini yaşamalarını sağlamak için başlatıldı. Bu alanda bizimle yan yana olan tüm iş ortaklarımız takdire şayan bir çalışma sergiledi. Tüm dünyadan misafirlerimizi ağırlamaya hazırlandığımız bu günlerde sektörün en iyisi olan programımızın Katar’da güvenli turizm için gerekli güvenceyi sağlayacağına eminiz.”

Temiz Katar sertifikasını almak için otel ve benzeri konaklama tesislerinin uyması gereken koşullar ise şöyle:

  1. Her tesiste, çalışan eğitimini ve program gerekliliklerine tam uyumu denetlemekten sorumlu bir Temiz Katar Program Yöneticisi görevlendirilmeli.
  2. Program dahilindeki oteller, tesislerini günlük olarak sterilize etmeli, sık ve kapsamlı temizlik yapmalı, tüm odalarda, klima sistemlerinde, ekipmanlarda, su depolarında, tuvaletlerde dezenfektan kullanmalı ve özellikle resepsiyon ve lobi salonları olmak üzere belirlenmiş konuk alanlarının sıkı sterilizasyonunu sağlamalıdır.
  3. Asansörlerin aynı anda birden fazla misafir tarafından kullanılması durumunda maksimum yüzde 30 kapasiteye izin verilmesi.
  4. Oteller, konuklarla temasın azaltılması için giriş ve çıkış işlemlerinde mobil veya diğer temassız uygulamaları kullanılmalı ve alanlar bireyler arasında en az iki metre mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmeli. 
  5. Tüm çalışanların vardiya başlangıcında, tedarikçiler ve misafirlerde de günlük olarak vücut ısısı kontrolleri yapmalı. Semptom gösteren herkes derhal izole edilmeli ve Halk Sağlığı Bakanlığı ile iletişime geçilmeli.

Katar Ulusal Turizm Konseyi (QNTC) ve Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından oluşturulan ortak komiteler, düzenli denetimlerle program standartlarının uygulandığını kurallara uyulduğunu kontrol ederken, herhangi bir ihlal durumunda ağır cezalar söz konusu olacak.

Temiz Katar programı, Covid-19'un yayılmasını engellemek için Katar'da uygulanan kapsamlı programın bir parçası olarak dikkat çekiyor. Ülkede ayrıca, tüm yerleşikler ve vatandaşlar için zorunlu olan izleme uygulaması “Ehteraz” (Önlem) aracılığıyla kullanıcıların sağlık durumu anlık olarak takip ediliyor. Uygulamadaki QR kod fonksiyonu, farklı renklerin kullanıldığı bir sistem ile Covid-19 bulaşmış kişilerle yakın temasta bulunanları bilgilendiriyor. Katar’daki diğer zorunlu önlemler arasında maske kullanılması ve fiziksel /sosyal mesafe de yer alıyor.

Hamad Uluslararası Havalimanı’na gelen yolculara termal kameralarla tarama ve vücut ısısı ölçümü yapılıyor. Ayrıca Covid-19 PCR testi de yapılan yolcuların güvenliğini sağlamak için havalimanında ayrıca tüm yüzeyler ve bagajlar düzenli olarak sterilize ediyor.

Program hakkında daha fazla bilgi veya açık olan turistik yerleri görmek isteyenler için www.visitqatar.qa adresinde detaylı bir içerik sunuluyor.

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