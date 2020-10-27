Kariye Camii, 30 Ekim'de Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camii'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacağını bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kariye Camii'nin 72 yıl sonra ibadete açılacak olması dolayısıyla kişisel sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olması dileğinde bulundu. Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından caminin fotoğrafına da yer vererek yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilerek yeniden ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camii inşallah 30 Ekim'de Cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatine kavuşacak. Cenab-ı Hak minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun.”