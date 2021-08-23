Karadeniz kıyılarında ''swinger partisi'' turizmi!

Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Anapa şehrinde, sel felaketi nedeniyle yaşanan turist kaybını telafi etmek için ilginç bir yönteme başvuruldu. Moskovski Komsomolets gazetesinin haberine göre, Rusya’nın güneyini teslim alan sel felaketi nedeniyle ağustos ayında turist sayısında çok büyük düşüş olan Anapa’da bazı oteller "seks turizmine" yöneldi.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, gazete, genelde ailelerin tatil için tercih ettiği Anapa'nın, eylül ayında ise yetişkinler için "sıra dışı eğlence" merkezine dönüşeceğini yazdı.

Örneğin sosyal medyada verilen bir ilanda, büyük bir tatil köyünde “200 partnerin yer alacağı serbest ilişki” organizasyonuna katılım için çağrı yapılıyor.

Bir partiye katılım fiyatının erkekler için 6 bin ruble (80 dolar), eşler için 4 bin ruble (54 dolar), yalnız kadınlar için 2 bin 500 ruble (33 dolar) olduğu belirtiliyor.