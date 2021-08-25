Kamp karavan tatiline talep patlaması yaşanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi pek çok alanda olduğu gibi turizmde de önemli değişimleri ve yeni trendleri gündeme getirdi. Kovid-19’un kamp yapma isteği üzerinde etkili olma oranı yüzde 54.1 olarak görüldü. Yaşanılan yerden çok uzaklaşmadan gidilebilecek tatil yerleri artık daha güvenli bulunuyor.

Tercih edilen tatil türleri sıralamasında ‘kamp/karavan’ tatilinin, otel, ev/villa ve pansiyonun ardından 4’üncü sırada yer aldığı görüldü.

‘Arkadaş etkisi’

Mevcut ve potansiyel çadır kullanıcılarının kamp yapmaya başlamaları üzerindeki en etkili nedenler ‘arkadaş etkisi’ ve ‘uzun süredir istemeleri’ olarak belirtildi. 2020 yılında Türkiye’de kamp alanlarında konaklama yapılan geceleme sayısı yerli ve yabancı turist olmak üzere 222 bin oldu. 27 AB ülkesinde 2019 yılında bu sayı 362 milyon olarak gerçekleşmişti.





Rota takip eden mevcut çadır kullanıcılarının yüzde 47.5’i gittikleri noktalarda geceleme sayısı 1-2 gün iken karavan kullanıcılarında 1-2 gün için bu oran yüzde 22.5 oldu. Buna karşın rota takip eden karavan kullanıcılarının yüzde 23.9’u 2-3 günlük konaklama süresini tercih etti. Çadır kullanıcılarında tek noktada yapılan harcama yüzde 15.9’luk bir kesim için 500 lira iken, yüzde 14.5’lik bir kesim 2 bin lira harcadığını ifade etti. Karavan kullanıcılarının ise yüzde 15.3’ü tek noktada bin lira harcadığını belirtti.