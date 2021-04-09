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İtalya'dan turizme koronasız çözüm!

Koronavirüs salgını nedeniyle halen ülke çapında kapama tedbirlerinin uygulandığı İtalya'da turizm sezonunu kurtarmak amacıyla "Covidsiz ada" planı gündemde.

Turizm 09.04.2021, 10:10
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İtalya'dan turizme koronasız çözüm!

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre turistik küçük adaların sakinlerinin, ülke genelindeki öncelikli kategori sıralamasından muaf tutularak bu ay sonunda aşılanması planlanıyor.

Bazı adaların belediye başkanları geçen ay, hükümetin pandeminin yönetimi için atadığı Covid özel komiserine bir mektup yazarak aşı kampanyasında küçük adalara öncelik verilmesini istemişti.

Belediye başkanları, Yunanistan'ın bazı adalarında yaptığı gibi tüm sakinlerin hızla aşılanarak turizm sezonunda açılmalarının garanti edilmesini talep etmişti.

İtalyan basınındaki haberlere göre Covid Özel Komiseri General Francesco Figliuolo bu talebi kabul etti ve küçük adaların sakinlerinin bu ay içinde aşılanmasına onay verdi.

Turizm Bakanı Massimo Garavaglia da bu sabah "Covidsiz ada" planıyla ilgili bir soruya yanıt verirken "Yunanistan'ın çok sayıda küçük adası var, bu yüzden bu yolu seçti. Biz de aynısını yapabiliriz" dedi.

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