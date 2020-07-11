İşte yıllara göre Ayasofya’nın ağırladığı ziyaretçi sayısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biraz önce Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını “hayırlı olsun” mesajıyla paylaştı. İstanbul’da en gözde tarihi yapılardan biri olan Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlamasıyla birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
2019’un ilk 8 ayında 9 milyon 982 milyon ziyaretçi ağırlayan tarihi yapı son günlerde ziyaretçi akınına uğramasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Dünyanın 8’inci harikası olarak gösterilen Ayasofya’yı geçtiğimiz yıl ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona yaklaşırken 2014 yılında 3.5 milyon kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırılmıştı. Ayasofya’yı bu yıl sonunda ziyaret edenlerin sayısı 3 milyonu geçmesi bekleniyor.
İşte yıllara göre Ayasofya’nın ağırladığı ziyaretçi sayısı:
2007: 2 milyon 226 bin 159
2008: 2 milyon 236 bin 966
2009: 2 milyon 244 bin 956
2010: 2 milyon 952 bin 768
2011: 3 milyon 248 bin 307
2012: 3 milyon 353 bin 199
2013: 3 milyon 326 bin 591
2014: 3 milyon 574 bin 43
2015: 3 milyon 425 bin 236
2016: 1 milyon 436 bin 577
2017: 1 milyon 892 bin 250
2018: 2 milyon 922 bin 37
Toplam: 30 milyon 946 bin 839
UNESCO: Ayasofya’nın kültür mirası statüsü gözden geçirilecek
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Ayasofya’nın camiye çevrilmesine ilişkin “Türkiye’nin bu anıtın statüsünü değiştirme kararından dolayı üzgünüz” dedi.
UNESCO tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Türkiye’nin kararının bir diyalog ya da önceden bildirimle olmaksızın alınması üzüntü verici. UNESCO, Türk makamlarına gecikme olmaksızın, Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin bir sonraki toplantısında, statüsü gözden geçirilecek bu istisnai mirasın evrensel değerinden geri adım atılmasından kaçınılması için, diyaloğa girmeleri çağrısında bulunuyor.”
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|54
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|53
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|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
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|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
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|32
|42
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|32
|37
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|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
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|32
|30
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|32
|21
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|32
|12
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|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
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|34
|60
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|34
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|34
|58
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|52
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|50
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|34
|31
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|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
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|34
|21
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
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|35
|63
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|35
|57
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|35
|53
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|50
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|50
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