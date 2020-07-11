2019’un ilk 8 ayında 9 milyon 982 milyon ziyaretçi ağırlayan tarihi yapı son günlerde ziyaretçi akınına uğramasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın 8’inci harikası olarak gösterilen Ayasofya’yı geçtiğimiz yıl ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona yaklaşırken 2014 yılında 3.5 milyon kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırılmıştı. Ayasofya’yı bu yıl sonunda ziyaret edenlerin sayısı 3 milyonu geçmesi bekleniyor.

İşte yıllara göre Ayasofya’nın ağırladığı ziyaretçi sayısı:

2007: 2 milyon 226 bin 159

2008: 2 milyon 236 bin 966

2009: 2 milyon 244 bin 956

2010: 2 milyon 952 bin 768

2011: 3 milyon 248 bin 307

2012: 3 milyon 353 bin 199

2013: 3 milyon 326 bin 591

2014: 3 milyon 574 bin 43

2015: 3 milyon 425 bin 236

2016: 1 milyon 436 bin 577

2017: 1 milyon 892 bin 250

2018: 2 milyon 922 bin 37

Toplam: 30 milyon 946 bin 839

UNESCO: Ayasofya’nın kültür mirası statüsü gözden geçirilecek

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Ayasofya’nın camiye çevrilmesine ilişkin “Türkiye’nin bu anıtın statüsünü değiştirme kararından dolayı üzgünüz” dedi.

UNESCO tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Türkiye’nin kararının bir diyalog ya da önceden bildirimle olmaksızın alınması üzüntü verici. UNESCO, Türk makamlarına gecikme olmaksızın, Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin bir sonraki toplantısında, statüsü gözden geçirilecek bu istisnai mirasın evrensel değerinden geri adım atılmasından kaçınılması için, diyaloğa girmeleri çağrısında bulunuyor.”