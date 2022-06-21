İstanbul’un Turist Sayısında Büyük Artış

İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce açıklanan ‘İstanbul Turizm İstatistikleri 2022 yılı Mayıs Raporu’na göre deniz ve havayoluyla şehrimize giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 402 bin 366 kişiye ulaştı.

Rapora göre, İstanbul’a giriş yapan yabancı ziyaretçilerin en yüksek olduğu ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, İran, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere oldu.

Vali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda;

“Dünyanın en eşsiz şehri #İstanbul'umuza Mayıs ayında 1.402.366 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre artış %264.6, İlk 5 sırada Almanya, İran, Rusya, ABD ve İngiltere yer alıyor.” ifadelerini kullandı.