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İstanbul’u kucaklayan yeni lezzet durağı: Restaurant 24

Cağaloğlu Hamamı ve Lokanta 1741’in işletmecileri Restaurant 24 ile İstanbul’un değerlerine sahip çıkan yeni bir girişime daha imza attı. İstanbul’un en eski semtlerinden, pek çok kültüre ev sahipliğe yapmış Galata’da bulunan Georges Hotel’in terasında hizmet vermeye başlayan Restaurant 24, eşsiz Boğaz ve yarımada manzarası eşliğinde misafirlerini gastronomi yolculuğuna çıkarıyor.

İstanbul’u kucaklayan yeni lezzet durağı: Restaurant 24

Cağaloğlu Hamamı ve Lokanta 1741’in işletmecileri Restaurant 24 ile İstanbul’un değerlerine sahip çıkan yeni bir girişime daha imza attı. İstanbul’un en eski semtlerinden, pek çok kültüre ev sahipliğe yapmış Galata’da bulunan Georges Hotel’in terasında hizmet vermeye başlayan Restaurant 24, eşsiz Boğaz ve yarımada manzarası eşliğinde misafirlerini gastronomi yolculuğuna çıkarıyor.

28 Ocak 2020 Salı 14:23
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İstanbul’u kucaklayan yeni lezzet durağı: Restaurant 24

Galata’nın bohem havasını zamansız ihtişamı ve modern tasarımıyla yansıtan otelin güneşli terası, kahvaltıdan özel akşam yemeklerine benzersiz lezzet deneyimi yaşayabileceğiniz veya günbatımına karşı içkinizi yudumlayıp ruhunu dinlendirebileceğiniz bir ortam sunuyor.

Geleneksel lezzetlere modern yorum

Lokanta 1741’in de şefliğini üstlenen Durukan Özgen imzası taşıyan menü, Osmanlı’ya uzanan geleneksel Türk lezzetlerinin modern dokunuşlarla sıradışı bir gastronomi deneyimine dönüştürüyor. Her bir yemek tamamen lokal ve mevsimine özgü malzemelerin özenli seçimi ve şef Durukan Özgen ve ekibinin geleneksel lezzetleri farklı tekniklerle yorumlanmasıyla sunuluyor.

Şefin imza yemeklerinden Kereviz & Pancar Glaze & Keçi Peyniri, Kuzu İncik Çayırlı ve Keşkek, Çöven Köpüğü Helvası ile sunulan Safranlı Zerde, tadı sizi Doğu sofralarına götürecek Açık İçli Köfte gibi, her bir içeriğini dengeleyen farklı sunumuyla misafirlere bambaşka bir deneyim sunuyor. Keşkek, beğendi, sütlaç gibi kültür mirası milli yemeklerimiz de geçmişe sahip çıkarken damağınızda yeni keşiflere yer açıyor.

Zengin kahvaltı menüsü ise hem Türkiye’nin her köşesinden hem de dünya mutfağından seçenekleri fine-dining kültüründe harmanlayarak günün en önemli öğününü unutulmaz bir ritüele dönüştürüyor.

İstanbul manzarası eşliğinde özel kokteyller

Restoran 24, yemek servisi dışında göz alıcı İstanbul manzarasına eşlik eden özenle bir araya getirilmiş lokal şarap seçkisi ve mekâna özgü imza kokteyllerin de yer aldığı özel kokteyl menüsüyle bar olarak da hizmet veriyor. Teras, günü büyüleyici bir atmosferde, chill-out, caz müziği eşliğinde bitirmek isteyenlerim müdavim olabileceği bir bar ortamı sunuyor.

Oturma düzeninde 50, ayakta 100 kişiyi ağırlayabilen Restoran 24 sabah, öğlen ve akşam servisleri ile haftanın her günü 08.00 – 02.00 arası hizmet veriyor. Özel davetler, kokteyller için de ev sahipliği yapan Restaurant 24, unutulmaz bir İstanbul hatırası yaşatmak için misafirlerini bekliyor.

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Teras KatıRestoranGalataKokteyl
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