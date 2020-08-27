İstanbul otellerinde Formula 1 heyecanı
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1, dokuz yıl aradan sonra 13 – 15 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul’a geliyor. Organizasyonu sevinçle karşılayan şehir otelleri ise pandemi döneminde aldıkları yaranın biraz da olsa kapanacağı yönünde.
Hürriyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, pandeminin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve İstanbul turizmi için de olumsuz bir süreç olduğunu belirterek “F1 kararı, pandemi sürecinde kısıtlı etkisi olsa da sektöre olumlu yansıyacaktır. Özellikle İstanbul Park’a yakın otellerde bir hareket oluşturacaktır. Ancak bu kararın uzun vadede İstanbul ve Türk turizmine olumlu etkisi, tanıtıma sağlayacağı katkı çok daha önemli” dedi.
İstanbul’un bu yıl takvime son anda eklendiğini ifade eden Eresin, “Yarışın henüz seyircili olup olmayacağı belli değil. Seyircili olursa özellikle komşu ülkeler Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Balkanlar’dan seyirci alma ihtimalimiz olabilir” değerlendirmesini yaptı.
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