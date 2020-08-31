İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilk uçuş yapıldı

Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçak, BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye uçtu. İsrail’in ulusal havayolu şirketi El Al tarafından gerçekleştirilen tarihi uçuşun sefer numarası, BAE’ye bir jest olarak, ülkenin uluslararası telefon koduna referansla LY971 olarak seçildi.

TARİHİ BİR YOLCULUK

Uçuşa, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner katıldı. Kushner, uçuştan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu tarihi bir uçuş olsa da, bunun Ortadoğu ve ötesi için daha da tarihi bir yolculuk başlatacağını umuyoruz” dedi.

Uçuşta ABD heyetinde ayrıca Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Ortadoğu Özel Temsilcisi Avi Berkowitz ve İran Özel Temsilcisi Brian Hook da bulundu. İsrail heyetinde ise Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat’ın yanı sıra, BAE’li mevkidaşlarıyla toplantılar gerçekleştirecek olan yedi bakanlığın temsilcileri yer aldı.

İsrail ile BAE arasında bundan önce resmi bir havayolu bağlantısı bulunmuyordu.