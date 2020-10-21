İran Turizm Bakanı: Türkiye kapıları yeniden açmalı

Van'a gelen İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Ali Asghar Mounesan, İran ile Türkiye'nin kardeş ve dost ülke olduklarını söyledi.

Türkiye kapıları yeniden açmalı

Mounesan, "Türkiye Devleti alacağı karar ile kapıları yeniden açmalıdır. Sizleri ülkemizde ağırlamak bizleri mutlu etmektedir. Biz kardeş ve dost ülkeyiz. Pandemi nedeniyle Türkiye kapıları kapattı. Bizim kapılarımız her zaman açıktı ve sizleri bekliyoruz'' dedi. Kapıların açılmasıyla ilgili konuşan Bakan Mounesan şunları söyledi: “Sizleri ülkemizde ağırlamak bizleri mutlu etmektedir. Biz kardeş ve dost ülkeyiz. Pandemi nedeniyle Türkiye kapıları kapattı. Bizim kapılarımız her zaman açıktı ve sizleri bekliyoruz. Türkiye daha önce İran’a uygulanan ambargonun kalkmasına yönelik destekleri oldu. Bu noktada da Türkiye’den destek bekliyoruz. Türkiye Devleti alacağı karar ile kapıları yeniden açmalıdır. Sıkı olan dostluğumuz ve kardeşliğimiz bu kötü süreçte de pekiştirmemiz ve bir birimizin yanında olmamız gerekmektedir. 2 ülkenin yerel yöneticilerin olarak ortak çalışmaları ve atacağı adımlar ile daha iyi bir seviyeye gelebiliriz.”

Yüksek harçlar düşürülsün

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Parin, İran tarafından uygulanan yurt dışı harçlarının çok yüksek olduğu, bundan dolayı da İranlı vatandaşların Van’a gelmelerine engel olduğunu aktararak, bu harçların indirilmesi gerektiğini aktardı.