İngiltere, İspanya’yı ‘güvenli ülkeler’ listesinden çıkardı
İngiltere, son dönemde Covid-19 vakalarında artış gözlemlenen İspanya’dan dönen yolcular için 14 günlük karantina uygulayacağını açıkladı. İngiliz hükümeti, ikinci dalga riskine karşı İspanya’yı seyahat edilebilecek “güvenli ülkeler” listesinden de çıkardığını açıkladı.
TUI 9 AĞUSTOS’A KADAR TÜM UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ
Euronews’de yer alan habere göre Almanya merkezli Tur Operatörü TUI de İngiliz hükümetinin ani kararının ardından, İngiltere’den İspanya ve Kanarya Adaları’na hareket eden tüm uçuşları 9 Ağustos’a kadar iptal ettiğini açıkladı.
TUI’nin İngiltere ve İrlanda yönetim direktörü Andrew Flintham, “İngiliz hükümetinin bu kararını daha önce öğrenmediğimiz için hayal kırıklığına uğradık, çünkü birçok İngiliz bu hafta sonu tatile çıktı” dedi.
280 YENİ VAKA
İspanya’da, son 24 saat içinde 280 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Bu rakam iki hafta öncesine oranla üç kat daha fazla.
KARANTİNA SONRASI ARTIŞ DEVAM EDİYOR
Karantina uygulamalarının kaldırılmasından yaklaşık bir ay sonra vakalarda görülen artış, önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasını da beraberinde getirdi.
FRANSA’DA İSPANYA’YA KARŞI TEDBİRLİ
Diğer yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, cuma günü yaptığı açıklamada, Fransız vatandaşlarının İspanya’ya seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulunmuştu. Bununla birlikte Fransa-Katalonya sınırı açık kalmaya devam ediyor.
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:33
|Yatsı
|22:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25