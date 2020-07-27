İngiltere, İspanya’yı ‘güvenli ülkeler’ listesinden çıkardı

TUI 9 AĞUSTOS’A KADAR TÜM UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Euronews’de yer alan habere göre Almanya merkezli Tur Operatörü TUI de İngiliz hükümetinin ani kararının ardından, İngiltere’den İspanya ve Kanarya Adaları’na hareket eden tüm uçuşları 9 Ağustos’a kadar iptal ettiğini açıkladı.

TUI’nin İngiltere ve İrlanda yönetim direktörü Andrew Flintham, “İngiliz hükümetinin bu kararını daha önce öğrenmediğimiz için hayal kırıklığına uğradık, çünkü birçok İngiliz bu hafta sonu tatile çıktı” dedi.

280 YENİ VAKA

İspanya’da, son 24 saat içinde 280 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Bu rakam iki hafta öncesine oranla üç kat daha fazla.

KARANTİNA SONRASI ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Karantina uygulamalarının kaldırılmasından yaklaşık bir ay sonra vakalarda görülen artış, önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasını da beraberinde getirdi.

FRANSA’DA İSPANYA’YA KARŞI TEDBİRLİ

Diğer yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, cuma günü yaptığı açıklamada, Fransız vatandaşlarının İspanya’ya seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulunmuştu. Bununla birlikte Fransa-Katalonya sınırı açık kalmaya devam ediyor.