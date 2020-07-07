İngiltere'de Türkiye talebi yüzde 48 arttı

İngiltere'nin, aralarında Türkiye'nin de ye aldığı, 74 ülke ve destinasyonu 'güvenli ülke' listesine almasının ardından İngiltere'de tatil aramalarında ve tatil talebinde artış yaşandığı belirtildi.

‘’Tükiye talebi yüzde 48 arttı’’

TravelSupermarket'ın verilerine göre, kararın açıklamasının ardından Türkiye talebi yüzde 48 artarken, talep artışı Kanarya Adaları için yüzde 33, Costa Blanca için yüzde 28, ve Costa Brava için yüzde 11 oldu.

Buna karşın, İngiltere'nin liste dışı bıraktığı Portekiz'e dönük tatil aramaları bir hafta öncesine kıyasla yüzde 37 oranında düştü. Benzer şekilde; 15 Temmuz'a kadar İngiliz turist kabul etmeyeceğini açıklayan Yunanistan aramaları da yüzde 20 oranında geriledi.

İngiliz turizmcilerin kafası karışık

İngiltere'nin 'güvenli ülke' listesine aldığı 25 ülke Andorra, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Faroe Adaları, Fransa, Almanya, Cebelitarık, Grönland, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta (15 Temmuz'dan itibaren), Monako, Hollanda, Polonya, Yeniden Birleşme, San Marino, Sırbistan, Güney Gürcistan ve Sandwich Adaları, İspanya, İsviçre, Türkiye ve Vatikan olarak sıralanırken, İngiliz turizmciler listeyle ilgili muallak noktalar olduğuna dikkat çekiyor.

İngiltere 74 ülke ve bölgeyi listeyi alırken, örneğin İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın bu konuda alınmış kararlarının bulunmadığına dikkat çekiliyor. Dahası, Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı listede 67, Ulaştırma Bakanlığı'nın açıkladığı listede 59 ülke bulunuyor.

Kapılarını ziyaretçilere kapalı tutan ülkeler de listede

Bunun yanında, 'güvenli ülke' listesine alınan Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, Noel'den önce ülkeye ziyaretçi kabul etmesi beklenmiyor. Bu iki ülkenin yanında, listede yer alan Japonya ve Vietnam'ın da ülkeye yurt dışından ziyaretçi kabul etmediğine dikkat çekiliyor. Listede yer alan ülkelerden Yunanistan ise, 15 Temmuz'a kadar İngiliz ziyaretçi kabul etmeyeceğini açıklamıştı.