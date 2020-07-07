İcradan Satılık Lüks Otel
Ahu Aysal'ın 2006 yılında 55 milyon dolar harcayarak açtığı Hotel Les Ottomans'ın icra yoluyla satılacağı belirtildi.
Ahu Aysal Kerimoğlu'nun 55 milyon dolar harcayarak 2006 yılında açtığı Hotel Les Ottomans'ın icradan satışının kesinleştiği belirtiliyor.
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, Ahu Aysal'ın kredi alabilmesi için eski eşi Ünal Aysal'a devrettiği Hotel Les Ottomans, Ünal Aysal'ın işleri yolunda gitmeyince alacaklı banka tarafından 440 milyon lir muhammen bedelle icradan satışa çıkarıldı. Satışa kısa bir süre kala Ünal Aysal, Aralık ayında konkordato istemiş, otel yönetimine kayyum atanmıştı. Ahu Aysal da, 2006 yılından beri yaşadığı evinden taşınmak zorunda kalmıştı.
Konkordato ilan etmenin Les Ottomans'ı kurtaramadığı belirtiliyor. Hberde yer alan bilgiye göre, aralık ayından bu yana otelin defterlerini inceleyen yetkililer, otelin kazancının borçlarını karşılayamayacağına karar verdi. Bu yüzden, Ahu Aysal'ın 2006 yılında 55 milyon dolar harcayarak açtığı Hotel Les Ottomans icradan satılacak.
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